09:36
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Тяжелые сутки на Донбассе: один погибший, много раненых

      177 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский воин, 10 раненых / Getty Images

      В течение суток 18 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинской армии. В результате вражеских обстрелов – один погибший, 10 раненых.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Знайте больше: Россия ежегодно финансирует боевиков "ЛНР" на сумму 30 миллиардов рублей: как работает схема

      Где стрелял враг:

      • вблизи Песков;
      • Красногоровки;
      • Павлополя;
      • Васильевки;
      • Орехово.

      Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения,
      – сообщают в штабе.

      В течение первых 17 дней 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. В то же время две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      сегодня
      32845
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада
      Олександр Баунов 213
      сегодня , 07:30 Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      Анатолій Максимов 32832
      13 января , 14:18 Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога
      Марія Бондар 483
      16 января , 11:14 Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      Василь Денисюк 5896
      18 января , 20:04 Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти
      Михайло Макарук 359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук