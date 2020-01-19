Тяжелые сутки на Донбассе: один погибший, много раненых

В течение суток 18 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинской армии. В результате вражеских обстрелов – один погибший, 10 раненых.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Где стрелял враг:

вблизи Песков;

Красногоровки;

Павлополя;

Васильевки;

Орехово.

Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения,

– сообщают в штабе.

В течение первых 17 дней 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. В то же время две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала