Генерал Кривонос рассказал о вероятном наступлении РФ и силовом сценарии возвращения Донбасса

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что при нынешней ситуации Россия достаточно легко может продолжить свою агрессию против Украины и захватить еще часть территорий. Кроме того, он убежден, что и Украина может прибегнуть к силовому методу освобождения Донбасса, но для этого необходим целый ряд предпосылок.

Не стоит расслабляться, поскольку Россия за счет своих нынешних группировок и возможностей за короткое время может прибегнуть к расширению агрессии и захвату украинских территорий. Об этом генерал-майор ВСУ Кривонос рассказал в интервью "Донбасс.Реалии".

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По его словам, пока предпосылок для этого нет, но возможность у россиян для этого может возникнуть в любой момент. Следовательно, подчеркнул он, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса, если будет такое политическое решение.

Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно – зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Ведь, например, если бы не было поддержки Хорватии со стороны НАТО, то не было бы и "хорватского сценария",

– отметил Сергей Кривонос.

Что предполагает хорватский сценарий?В 1995 году во время борьбы Хорватии за независимость президент Франьо Туджман заявил о провале любых мирных попыток урегулировать конфликт на захваченных сербскими сепаратистами территориях.



Как следствие, Хорватия развернула широкомасштабную военную операцию против сепаратистов. В итоге всего за 84 часа Хорватия восстановила контроль над захваченными территориями, что стало фактическим завершением многолетнего конфликта.

Впрочем генерал Вооруженных сил Украины подчеркнул, что перед началом силовой операции на Донбассе необходимо осуществить целый комплекс мероприятий:

продление и усиление санкций против России;

создание надежной системы территориальной обороны Украины;

усиление украинского войска и его способности вести активные наступательные действия.

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То есть, по его словам, перед наступательной операцией прежде всего необходимо настолько ослабить Россию международным давлением, чтобы она не смогла поддерживать подконтрольных ей боевиков.

Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно,

– резюмировал Сергей Кривонос.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала