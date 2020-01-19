18:44
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Генерал Кривонос рассказал о вероятном наступлении РФ и силовом сценарии возвращения Донбасса

      126 Читати новину українською
      Кривонос назвал предпосылки для силового сценария освобождения Донбасса / armyinform.com.ua

      Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что при нынешней ситуации Россия достаточно легко может продолжить свою агрессию против Украины и захватить еще часть территорий. Кроме того, он убежден, что и Украина может прибегнуть к силовому методу освобождения Донбасса, но для этого необходим целый ряд предпосылок.

      Не стоит расслабляться, поскольку Россия за счет своих нынешних группировок и возможностей за короткое время может прибегнуть к расширению агрессии и захвату украинских территорий. Об этом генерал-майор ВСУ Кривонос рассказал в интервью "Донбасс.Реалии".

      Важно! Россия ежегодно финансирует боевиков "ЛНР" на сумму 30 миллиардов рублей: как работает схема

      По его словам, пока предпосылок для этого нет, но возможность у россиян для этого может возникнуть в любой момент. Следовательно, подчеркнул он, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса, если будет такое политическое решение.

      Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно – зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Ведь, например, если бы не было поддержки Хорватии со стороны НАТО, то не было бы и "хорватского сценария",
      – отметил Сергей Кривонос.

      Что предполагает хорватский сценарий?В 1995 году во время борьбы Хорватии за независимость президент Франьо Туджман заявил о провале любых мирных попыток урегулировать конфликт на захваченных сербскими сепаратистами территориях.

      Как следствие, Хорватия развернула широкомасштабную военную операцию против сепаратистов. В итоге всего за 84 часа Хорватия восстановила контроль над захваченными территориями, что стало фактическим завершением многолетнего конфликта.

      Впрочем генерал Вооруженных сил Украины подчеркнул, что перед началом силовой операции на Донбассе необходимо осуществить целый комплекс мероприятий:

      • продление и усиление санкций против России;
      • создание надежной системы территориальной обороны Украины;
      • усиление украинского войска и его способности вести активные наступательные действия.

      Интересно: Путь России к нормализации отношений с ЕС идет через оккупированные территории Украины, – правительство Польши

      То есть, по его словам, перед наступательной операцией прежде всего необходимо настолько ослабить Россию международным давлением, чтобы она не смогла поддерживать подконтрольных ей боевиков.

      Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно,
      – резюмировал Сергей Кривонос.

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      Самолет с телами погибших в катастрофе МАУ украинцев прилетел в "Борисполь": видео
      сегодня
      3541
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Кривонос НАТО Новости России Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе СНБО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Лучшие судьи в 2019 году: кто поразил принципиальностью
      Ірина Шиба 69
      сегодня , 16:00 Дорогі сумочки і коштовні персні: як українські податківці стають багатіями
      Дмитро Гнап 199
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 369
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      125
      сегодня , 12:00 Скандал вокруг Гончарука как отголосок избирательной кампании
      Павло Казарін 244
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук