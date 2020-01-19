Генерал Кривонос розповів про ймовірний наступ Росії та силовий сценарій повернення Донбасу

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що за нинішньої ситуації Росія доволі легко може продовжити свою агресію проти України та захопити ще частину територій. Крім того, він переконаний, що і Україна може вдатися до силового методу звільнення Донбасу, але для цього необхідна ціла низка передумов.

Не варто розслаблятися, позаяк Росія за рахунок своїх нинішніх угруповань і можливостей за короткий час може вдатися до розширення агресії і захоплення українських територій. Про це генерал-майор ЗСУ Кривонос розповів в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

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За його словами, поки передумов для цього немає, але можливість у росіян для цього може бути у будь-який момент. Відтак, підкреслив він, ЗСУ повинні бути готові до силового звільнення Донбасу, якщо буде таке політичне рішення.

Збройні сили повинні бути до цього готові. Наскільки це буде можливо – залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Адже, наприклад, якщо б не було підтримки Хорватії з боку НАТО, то не було б і "хорватського сценарію",

– зазначив Сергій Кривонос.

Що передбачає хорватський сценарій?У 1995 році під час боротьби Хорватії за незалежність президент Франьо Туджман заявив про провал будь-яких мирних спроб врегулювати конфлікт на захоплених сербськими сепаратистами територіях.



Як наслідок Хорватія розгорнула широкомасштабну військову операцію проти сепаратистів. У підсумку всього за 84 години Хорватія відновила контроль за захопленими територіями, що стало фактичним завершенням багаторічного конфлікту.

Втім генерал Збройних сил України наголосив, що перед початком силової операції на Донбасі необхідно здійснити цілий комплекс заходів:

продовження і посилення санкцій проти Росії;

створення надійної системи територіальної оборони України;

посилення українського війська та його здатності вести активні наступальні дії.

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Тобто, за його словами, перед наступальною операцією найперше необхідно настільки послабити Росію міжнародним тиском, щоб вона не змогла підтримувати підконтрольних їй бойовиків.

Це цілий комплекс, і в тому числі міжнародна підтримка повинна до цього йти. І це треба готувати і до цього треба готуватися самим. Це не за місяць-два проводиться, але це можливо,

– резюмував Сергій Кривонос.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу