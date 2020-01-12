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      Шлях Росії до нормалізації відносин з ЄС йде через окуповані території України, – уряд Польщі

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      Моравецький нагадав Росії за окуповані Крим і Донбас / wiadomosci.onet.pl

      Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький назвав умови для нормалізації відносин Росії з Європейським Союзом. За його словами, для цього росіяни мають повернути Україні Крим та відмовитися від свого впливу на бойовиків з Донбасу.

      Ставлення до Європи як до ворога є стратегічною помилкою Росії, заявив польський прем'єр в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

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      Нормалізація відносин Євросоюзу з Росією не має сенсу без дій іншої сторони. Для цього Росія повинна вийти з Криму і відмовитися від свого впливу на Сході України. Ми також вважаємо не дуже конструктивною роль Росії в Сирії,
      – заявив Матеуш Моравецький.

      За його словами, для нормалізації відносин між Росією та ЄС повинна бути воля обох сторін, але це не відповідає позиції російського президента Володимира Путіна.

      Крім того, польський прем'єр заявив, що ставлення до Європи як до ворога є стратегічною помилкою Росії.

      "Вже давно справжньою загрозою для Росії є Китай. Разом з країнами Європи росіяни могли б протидіяти Пекіну, але Путін відкидає співпрацю з нами", – резюмував Моравецький.

      окуповані території Донбасу, карта
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Новини Польщі Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Війна на Донбасі Євросоюз
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