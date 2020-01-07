Польща готує гідну відповідь Путіну за його нахабну брехню про історію

У парламенті Польщі готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

Про це у твіттері повідомила віцеспікерка польського Сейму Малґожата Кідава-Блонська. За словами парламентарки, відповідний проєкт закону представлять на наступному засіданні польського парламенту.

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Боротьба з брехнею про Польщу та історію повинна бути послідовною та сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проєкт резолюції про російську пропаганду, що обмовляє Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію щодо захисту доброго імені нашої країни!

– зазначила політикиня.

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

Голова фракції "Право та справедливість" Ришард Терлецький, зі свого боку, зауважив, що зараз комітет Сейму з питань зовнішньої політики працює над відповідним документом. А планують над ним завершити роботу в середу, 8 січня.

Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020

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Якою заявою Росія розізлила Польщу

24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

Водночас господар Кремля наголосив, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".

Як відреагували поляки

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу та завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.

Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.

Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.