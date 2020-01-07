17:36
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Польща готує гідну відповідь Путіну за його нахабну брехню про історію

      1819 Читать новость на русском
      У Польщі готують закон проти російської пропаганди / Колаж 24 каналу

      У парламенті Польщі готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

      Про це у твіттері повідомила віцеспікерка польського Сейму Малґожата Кідава-Блонська. За словами парламентарки, відповідний проєкт закону представлять на наступному засіданні польського парламенту.

      До теми! Німеччина нагадала Путіну, як Сталін і Гітлер розділили Польщу

      Боротьба з брехнею про Польщу та історію повинна бути послідовною та сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проєкт резолюції про російську пропаганду, що обмовляє Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію щодо захисту доброго імені нашої країни! 
      – зазначила політикиня.

      Голова фракції "Право та справедливість" Ришард Терлецький, зі свого боку, зауважив, що зараз комітет Сейму з питань зовнішньої політики працює над відповідним документом. А планують над ним завершити роботу в середу, 8 січня.

      Цікаво! Дуда може не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима через Путіна

      Якою заявою Росія розізлила Польщу

      24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

      Водночас господар Кремля наголосив, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Як відреагували поляки

      Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу та завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.

      Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.

      Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.

      Як правильно харчуватися в офісі: корисні поради
      сьогодні
      7846
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Новини Польщі Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 7 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 7825
      сьогодні , 15:30 Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу
      Антон Голобородько 383
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1189
      сьогодні , 15:00 Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"
      Максим Юсін 2060
      сьогодні , 14:40 Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка
      Василь Денисюк 1064
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук