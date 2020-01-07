Польща готує гідну відповідь Путіну за його нахабну брехню про історію
У парламенті Польщі готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.
Про це у твіттері повідомила віцеспікерка польського Сейму Малґожата Кідава-Блонська. За словами парламентарки, відповідний проєкт закону представлять на наступному засіданні польського парламенту.
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Боротьба з брехнею про Польщу та історію повинна бути послідовною та сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проєкт резолюції про російську пропаганду, що обмовляє Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію щодо захисту доброго імені нашої країни!
– зазначила політикиня.
Голова фракції "Право та справедливість" Ришард Терлецький, зі свого боку, зауважив, що зараз комітет Сейму з питань зовнішньої політики працює над відповідним документом. А планують над ним завершити роботу в середу, 8 січня.
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Якою заявою Росія розізлила Польщу
24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
Водночас господар Кремля наголосив, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".
Як відреагували поляки
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу та завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.
Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.
Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.