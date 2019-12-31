Німеччина нагадала Путіну, як Сталін і Гітлер розділили Польщу

Німеччина відповіла на заяву президента РФ Володимира Путіна про участь Польщі у "розв’язанні Другої Світової війни". Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянській Союз поділили Польщу.

Посол Німеччини у Польщі Рольф Нікель написав про це у твітері.

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Позиція федерального уряду є чіткою: пакт Молотова-Ріббентропа послужив для підготовки злочинного вторгнення гітлерівської Німеччини у Польщу. СРСР разом з Німеччиною взяв участь у цьому брутальному поділі Польщі,

– написав німецький дипломат.

Що таке Молотова — Ріббентропарозрахована на 10 років міждержавна угода, датована 23 серпня 1939 року, підписана у Москві міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим у присутності Сталіна.



Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу у конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення СРСР колишніх територій Російської імперії, а також територій, що ніколи їй не належали.



Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між агресорами.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) December 30, 2019

Якими словами Путін розізлив Польщу

24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

Як відреагували поляки

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.

Польща також заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.