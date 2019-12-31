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      Німеччина нагадала Путіну, як Сталін і Гітлер розділили Польщу

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      Підписання пакту Пакту Молотова — Ріббентропа / bundesarchiv.de

      Німеччина відповіла на заяву президента РФ Володимира Путіна про участь Польщі у "розв’язанні Другої Світової війни". Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянській Союз поділили Польщу.

      Посол Німеччини у Польщі Рольф Нікель написав про це у твітері.

      До теми: Cкандал між Росією і Польщею: Варшава готова до довгої інформаційної війни

      Позиція федерального уряду є чіткою: пакт Молотова-Ріббентропа послужив для підготовки злочинного вторгнення гітлерівської Німеччини у Польщу. СРСР разом з Німеччиною взяв участь у цьому брутальному поділі Польщі,
      – написав німецький дипломат.

      Що таке Молотова — Ріббентропарозрахована на 10 років міждержавна угода, датована 23 серпня 1939 року, підписана у Москві міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим у присутності Сталіна.

      Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу у конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення СРСР колишніх територій Російської імперії, а також територій, що ніколи їй не належали.

      Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між агресорами.

       

      Якими словами Путін розізлив Польщу

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Як відреагували поляки

      Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.

      Польща також заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Історія СРСР Новини Польщі
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