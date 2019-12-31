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      Германия напомнила Путину, как Сталин и Гитлер разделили Польшу

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      Подписание пакта Пакта Молотова — Риббентропа / bundesarchiv.de

      Германия ответила на заявление президента РФ Владимира Путина об участии Польши в "развязывании Второй Мировой войны". Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советской Союз поделили Польшу.

      Посол Германии в Польше Рольф Никель написал об этом в твиттере.

      К теме: Скандал между Россией и Польшей: Варшава готова к долгой информационной войне

      Позиция федерального правительства является четкой: пакт Молотова — Риббентропа послужил для подготовки преступного вторжения гитлеровской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией принял участие в этом грубом разделении Польши,
      – написал немецкий дипломат.

      Что такое пакт Молотова — Риббентропа
      Рассчитаное на 10 лет межгосударственное соглашение, датированное 23 августа 1939 года, подписано в Москве министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и Председателем Совета народных комиссаров, народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым в присутствии Сталина.

      Пакт гарантировал нейтралитет Советского Союза в конфликте Третьего Рейха с Польшей и странами Запада, и предоставлял возможность захвата СССР бывших территорий Российской империи, а также территорий, которые никогда ей не принадлежали.

      Тайным дополнительным протоколом определялись сферы взаимных интересов обоих государств в Восточной Европе и раздел Польши между агрессорами.

       

      Какими словами Путин разозлил Польшу

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласием с его антисемитскими взглядами.
      • Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему было не с кем".

      Как отреагировали поляки

      Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.

      Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Польши СССР История
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