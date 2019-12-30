Cкандал між Росією і Польщею: Варшава готова до довгої інформаційної війни

Польща готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через останні скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу світову.

Польська влада на найвищому рівні спеціально не відреагувала відразу, про це заявив у понеділок заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, інформує tvn24.pl.

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Яблонський пояснив, що таким чином мали намір подивитись на напрямок розвитку ситуації. Миттєвої реакції не було, щоб перша заява Путіна не викликала резонансу.

"Ми готові на дуже довгу інформаційну війну з Росією", – наголосив Яблонський.

За словами заступника польського міністра, відразу було зрозуміло, що це буде не одноразовий агресивний випад російської влади.

Можна реагувати дуже швидко без подальшого планування, без глибших розмірковувань. Однак, можна подумати про те, який це матиме ефект. Якщо б ми відреагували відразу, то лише зміцнили б перше висловлювання Путіна,

– пояснив він.

Він додав, що спочатку до МЗС було викликано посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Потім вирішили, що потрібно винести це питання на вищий рівень.

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