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      Cкандал між Росією і Польщею: Варшава готова до довгої інформаційної війни

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      Варшава готова до довгої інформаційної війни з Росією, – Яблонський / gov.pl

      Польща готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через останні скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу світову.

      Польська влада на найвищому рівні спеціально не відреагувала відразу, про це заявив у понеділок заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, інформує tvn24.pl.

      Знайте більше: Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу, – Моравецький

      Яблонський пояснив, що таким чином мали намір подивитись на напрямок розвитку ситуації. Миттєвої реакції не було, щоб перша заява Путіна не викликала резонансу.

      "Ми готові на дуже довгу інформаційну війну з Росією", – наголосив Яблонський.

      За словами заступника польського міністра, відразу було зрозуміло, що це буде не одноразовий агресивний випад російської влади.

      Можна реагувати дуже швидко без подальшого планування, без глибших розмірковувань. Однак, можна подумати про те, який це матиме ефект. Якщо б ми відреагували відразу, то лише зміцнили б перше висловлювання Путіна,
      – пояснив він. 

      Він додав, що спочатку до МЗС було викликано посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Потім вирішили, що потрібно винести це питання на вищий рівень.

      Якими словами Путін розізлив Польщу?

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини Польщі Новини політики
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