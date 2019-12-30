18:56
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Скандал между Россией и Польшей: Варшава готова к долгой информационной войне

      132 Читати новину українською
      Варшава готова к долгой информационной войне с Россией, – Яблонский / gov.pl

      Польша готова вести с Россией длительную информационную войну из-за последних скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.

      Польские власти на самом высоком уровне специально не отреагировали сразу, об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует tvn24.pl.

      Знайте больше: Путин неоднократно пытался оклеветать Польшу, – Моравецкий

      Яблонский объяснил, что таким образом намеревались посмотреть на направление развития ситуации. Мгновенной реакции не было, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанс.

      "Мы готовы на очень длинную информационную войну с Россией", – отметил Яблонский.

      Согласно словам заместителя польского министра, сразу было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

      Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без глубоких размышлений. Однако, можно подумать о том, какой это будет иметь эффект. Если бы мы отреагировали сразу, то лишь укрепили бы первое высказывание Путина,
      – пояснил он.

      Он добавил, что сначала в МИД был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Потом решили, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень.

      Какими словами Путин разозлил Польшу?

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.
      • Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власти Польши "были уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему было не с кем".
      Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – списки
      сегодня
      8744
      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:29 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 1824
      сегодня , 18:00 Самые успешные модели 2019 года: десять красавиц, покоривших сердца миллионов
      Юлія Турелик 99
      29 декабря , 14:07 Главный турнир года на PokerMatch собрал рекордные призовые – более 2 000 000 гривен
      64
      сегодня , 17:30 Мільйони за публікацію: як Порошенко просував свої ідеї через фейкових політологів та блогерів
      Сергій Лещенко 177
      сегодня , 17:10 Толчок к миру: что пишут западные СМИ об обмене пленными
      Світлана Попова 175
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук