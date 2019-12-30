Скандал между Россией и Польшей: Варшава готова к долгой информационной войне

Польша готова вести с Россией длительную информационную войну из-за последних скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.

Польские власти на самом высоком уровне специально не отреагировали сразу, об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует tvn24.pl.

Знайте больше: Путин неоднократно пытался оклеветать Польшу, – Моравецкий

Яблонский объяснил, что таким образом намеревались посмотреть на направление развития ситуации. Мгновенной реакции не было, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанс.

"Мы готовы на очень длинную информационную войну с Россией", – отметил Яблонский.

Согласно словам заместителя польского министра, сразу было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без глубоких размышлений. Однако, можно подумать о том, какой это будет иметь эффект. Если бы мы отреагировали сразу, то лишь укрепили бы первое высказывание Путина,

– пояснил он.

Он добавил, что сначала в МИД был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Потом решили, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень.

Какими словами Путин разозлил Польшу?