16:41
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Моравецький про скандальну заяву: Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу

      122 Читать новость на русском
      Моравецький відреагував на слова Путіна про Польщу / PAP

      Російський президент Володимир Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. Очільник Кремля поводиться так через тиск.

      Росія відчуває тиск на сучасній геополітичній арені, про це йдеться у заяві прем’єра Польщі Матеуша Моравецького, розміщеній на сайті Ради міністрів Польщі.

      Більше про реакцію Польщі: Путін безсоромно бреше, щоб приховати власні проблеми, – поляки обурені російською пропагандою

      Моравецький пояснив, що заява є відповіддю на нещодавні висловлювання Путіна про витоки Другої світової війни.

      Президент Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу. Він завжди робив це свідомо. Зазвичай так відбувається, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з її діями, 
      – зазначив Моравецький.

      "Росія зазнала низки серйозних поразок"

      Моравецький нагадав, що Росія зазнала низки серйозних поразок протягом останніх тижнів. До таких "провалів" польський прем’єр зараховує спробу Росії "повністю підпорядкувати собі Білорусь, продовження санкцій від ЄС".

      "Переговори в нормандському форматі не тільки не призвели до скасування санкцій, але й цього разу відбулись на тлі чергового загострення – на цей раз з американської сторони – яке значно ускладнить реалізацію проекту "Північний потік–2", – мовиться у повідомленні.

      Моравецький також нагадав про відсторонення російських спортсменів від участі в змаганнях на чотири роки за застосування допінгу.

      Слова президента Путіна я сприймаю як спробу приховати існуючі проблеми. Російський лідер прекрасно знає, що його звинувачення не мають нічого спільного з дійсністю, 
      – заявив прем’єр.

      Польський прем’єр нагадав, що російський народ – найбільш постраждалий від Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів у світовій історії – заслуговує правди.

      "Щиро вірю в те, що російський народ – це вільні люди, і що вони відкидають сталінізм, навіть якщо президент Путін намагається його реабілітувати", – наголосив він.

      Наслідки: Скандальна заява Путіна про Польщу – МЗС країни викликало посла Росії

      Що сказав Путін про Польщу?

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".
      Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
      сьогодні
      43296
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Володимир Путін Новини Росії Історія Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року
      Вероніка Климська 264
      сьогодні , 16:00 Украина без Зеленского
      Михайло Дубинянський 405
      сьогодні , 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 395
      сьогодні , 13:02 На війні з 18 років: дівчина-піхотинець про роль жінки на передовій
      Богдан Мірошниченко 1014
      сьогодні , 12:58 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1720
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук