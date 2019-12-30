Моравецький про скандальну заяву: Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу

Російський президент Володимир Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. Очільник Кремля поводиться так через тиск.

Росія відчуває тиск на сучасній геополітичній арені, про це йдеться у заяві прем’єра Польщі Матеуша Моравецького, розміщеній на сайті Ради міністрів Польщі.

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Моравецький пояснив, що заява є відповіддю на нещодавні висловлювання Путіна про витоки Другої світової війни.

Президент Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу. Він завжди робив це свідомо. Зазвичай так відбувається, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з її діями,

– зазначив Моравецький.

"Росія зазнала низки серйозних поразок"

Моравецький нагадав, що Росія зазнала низки серйозних поразок протягом останніх тижнів. До таких "провалів" польський прем’єр зараховує спробу Росії "повністю підпорядкувати собі Білорусь, продовження санкцій від ЄС".

"Переговори в нормандському форматі не тільки не призвели до скасування санкцій, але й цього разу відбулись на тлі чергового загострення – на цей раз з американської сторони – яке значно ускладнить реалізацію проекту "Північний потік–2", – мовиться у повідомленні.

Моравецький також нагадав про відсторонення російських спортсменів від участі в змаганнях на чотири роки за застосування допінгу.

Слова президента Путіна я сприймаю як спробу приховати існуючі проблеми. Російський лідер прекрасно знає, що його звинувачення не мають нічого спільного з дійсністю,

– заявив прем’єр.

Польський прем’єр нагадав, що російський народ – найбільш постраждалий від Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів у світовій історії – заслуговує правди.

"Щиро вірю в те, що російський народ – це вільні люди, і що вони відкидають сталінізм, навіть якщо президент Путін намагається його реабілітувати", – наголосив він.

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