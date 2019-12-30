Путін безсоромно бреше, щоб приховати власні проблеми: поляки обурені російською пропагандою

Президент РФ Володимир Путін бреше про роль Польщі у Другій світовій війні. За таких умов і влада, і опозиція країни повинні мати спільну позицію.

Про це написав у твіттері в неділю, 29 грудня, колишній президент Європейської Ради та колишній очільник польського уряду Дональд Туск.

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Через безсоромну брехню президента Путіна і російської пропаганди необхідною є спільна позиція польської влади й опозиції. Тут не має місця і часу на внутрішні суперечки,

– написав Туск.

Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 29, 2019

На яку брехню Путіна відреагував Туск

Володимир Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у 1939 році. Союз, мовляв, просто ввів свої війська, бо польська влада не контролювала ситуацію.

Ще ж і надто, лідер Кремля переконував, що агресор – Польща, бо вона восени 1938 року захопила частину Чехословаччини. Схожі заяви лунали й від інших російських чиновників.

Як відповіли на скандальні заяви Путіна в Польщі

МЗС Польщі висловило протест і 27 грудня викликало на розмову посла РФ Сергія Андрєєва.

29 грудня на спеціальному брифінгу глава уряду Матеуш Моравецький заявив, що атаки Путіна на історію насправді стосуються не історії, а лише є спробою приховати поточні проблеми Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда, утім, ніяк не відреагував на слова Путіна, чим здивував самих поляків.

Детально про російську пропаганду сталінськими методами: як поляки реагували на скандальну заяву Путіна.