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      У Росії назвали причину складних відносин з Польщею

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      Захарова поскаржилась на Польщу через відносини з Росією / Скріншот

      Підхід Польщі до формування відносин з Росією, заснований на трактуванні історичних подій, є причиною складних двосторонніх відносин між країнами.

      Таку заяву зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає ТАСС. За її словами, наразі існує два шляхи розвитку відносин Москви і Варшави.

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      Перший шлях – вчитися на помилках історії, помилках минулого і, роблячи висновки, йти вперед.  Другий шлях – нескінченно ставити в залежність своє майбутнє, майбутнє сусідніх країн, майбутнє регіонів і світу від трактувань і прочитання історії,
      – сказала вона.

      Захарова назвала такі настрої частини польського істеблішменту причиною, яка заважає розвивати відносини між країнами та навіть з ЄС.

      "Це також є фактором, який ускладнює відносини того ж Європейського союзу з Росією, з огляду на ту позицію, яку вибудовує і займає Польща в ЄС, виходячи з обраної нею тактики", – додала Захарова.

      Що передувало цій заяві про польсько-російські відносини? 19 грудня на підсумковій пресконференції Путін згадав події 1939 року. Він заявив, що війська СРСР перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".

      У Польщі такій заяві сильно обурилися. У відповідь Варшава наголосила, що гітлерівська Німеччина і Радянський Союз Леніна й Сталіна послідовно прагнули нав'язати свої порядки іншим європейським народам. Друга світова війна почалася з агресії Німеччини та Радянського Союзу на Польщу в 1939 році. А сьогоднішні методи російської пропаганди – це відтворення найгірших прикладів сталінського періоду.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі Історія Євросоюз
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