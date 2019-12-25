У Росії назвали причину складних відносин з Польщею

Підхід Польщі до формування відносин з Росією, заснований на трактуванні історичних подій, є причиною складних двосторонніх відносин між країнами.

Таку заяву зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає ТАСС. За її словами, наразі існує два шляхи розвитку відносин Москви і Варшави.

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Перший шлях – вчитися на помилках історії, помилках минулого і, роблячи висновки, йти вперед. Другий шлях – нескінченно ставити в залежність своє майбутнє, майбутнє сусідніх країн, майбутнє регіонів і світу від трактувань і прочитання історії,

– сказала вона.

Захарова назвала такі настрої частини польського істеблішменту причиною, яка заважає розвивати відносини між країнами та навіть з ЄС.

"Це також є фактором, який ускладнює відносини того ж Європейського союзу з Росією, з огляду на ту позицію, яку вибудовує і займає Польща в ЄС, виходячи з обраної нею тактики", – додала Захарова.

Що передувало цій заяві про польсько-російські відносини? 19 грудня на підсумковій пресконференції Путін згадав події 1939 року. Він заявив, що війська СРСР перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".



У Польщі такій заяві сильно обурилися. У відповідь Варшава наголосила, що гітлерівська Німеччина і Радянський Союз Леніна й Сталіна послідовно прагнули нав'язати свої порядки іншим європейським народам. Друга світова війна почалася з агресії Німеччини та Радянського Союзу на Польщу в 1939 році. А сьогоднішні методи російської пропаганди – це відтворення найгірших прикладів сталінського періоду.