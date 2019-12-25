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      В России назвали причину сложных отношений с Польшей

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      Захарова пожаловалась на Польшу из-за отношений с Россией / Скриншот

      Подход Польши к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных двусторонних отношений между странами.

      Такое заявление сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, в настоящее время существует два пути развития отношений Москвы и Варшавы.

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      Первый путь – учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед. Второй путь – бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории,
      – сказала она.

      Захарова назвала такие настроения части польского истеблишмента причиной, которая мешает развивать отношения между странами и даже с ЕС.

      "Это также является фактором, осложняющим отношения того же Европейского союза с Россией, учитывая ту позицию, которую выстраивает и занимает Польша в ЕС, исходя из выбранной ею стратегии", – добавила Захарова.

      Что предшествовало этому заявлению о польско-российских отношениях?19 декабря на итоговой пресс-конференции Путин вспомнил события 1939 года. Он заявил, что войска СССР пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не с кем".

      В Польше такому заявлению сильно возмутились. В ответ Варшава отметила, что гитлеровская Германия и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году. А сегодняшние методы российской пропаганды – это воспроизведение худших примеров сталинского периода.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости России История Новости Польши Евросоюз
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