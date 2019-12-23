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      Как Украина будет возобновлять диалог с Польшей относительно исторических вопросов

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      Дробович рассказал, как собирается улучшать отношения с Польшей в вопросах истории / zbruc.eu

      Новоназначенный глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович подчеркнул, что в вопросах исторических украинских захоронений на территории Польши в первую очередь должна идти речь о памяти погибших. Мол, не может быть такого, чтобы сорняки росли на братских могилах.

      Именно с чествования человеческого достоинства должен начинаться диалог с Польшей на исторические темы, рассказал Антон Дробович во время своей пресс-конференции.

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      Сначала мы должны ставить мемориальную табличку "здесь погибли украинцы в таком то году" и за этим местом нужно ухаживать. Мы должны отойти от перетягивания канатов на политической арене и начать историю общения темой человеческого достоинства,
      – подчеркнул глава Института нацпамяти.

      По его словам, разговор должен начинаться именно с темы прав человека – человек, который умер, имеет право на достойное чествование.

      "Я убежден, что мы найдем общий язык по этим вопросам с польской стороной или любым другим. На начало января у меня уже запланирована встреча с польским послом. Я получил два политических сигнала от посольства Польши и польского Института национальной памяти о готовности к конструктивному сотрудничеству", – заявил Антон Дробович.

      Говорится о готовности к диалогу между странами на исторические темы и восстановлении многих совместных проектов, которые были ранее.

      Детали я сообщу, когда мы уже проведем встречу с нашими коллегами и конкретно договоримся,
      – пообещал Дробович.

      Он также рассказал, что в некоторых аспектах исторического сотрудничества с Польшей можно изменить ракурс диалога. В частности, по его словам, Архив репрессивных органов Советского Союза может заинтересовать Польшу, Венгрию и другие страны.

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      "Мы призываем другие страны к содействию создания этого архива. Это очень дорогой проект, и мы его сделаем, если будет содействие. Историю наших отношений с Польшей можно тоже внести в повестку дня этого проекта, ведь поляки тоже могут найти очень много важного и интересного в этих архивах", – убежден глава Института нацпамяти.

      Что известно о спорах Украины и Польши на исторические темы?Украина и Польша уже давно не могут прийти к согласию во многих исторических вопросах. В частности, говорится о двусторонних массовых убийствах во время Волынской трагедии, деятельности УПА и тому подобное.

      Кроме того, в Польше праворадикалы часто поносят украинские исторические памятники и захоронения.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши СССР История Антон Дробович
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