Новый глава Института нацпамяти Дробович озвучил приоритеты работы: основное

Недавно избранный руководитель Института нацпамяти Антон Дробович назвал приоритеты работы в 2020 году. Одно из основных мест среди них занимает декоммунизация.

Сейчас дела и проекты, которые вел институт раньше, доводятся до логического завершения. Об этом Дробович сказал во время пресс-конференции 23 декабря.

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Глава Института нацпамяти при этом отметил, что "все работает хорошо". В то же время Дробович добавил, что подробнее о будущих планах института расскажет в ближайшие два месяца.

В январе-феврале будет несколько стратегических сессий и изменится состав коллегии при институте нацпамяти – тогда представят более подробную стратегию,

– пояснил он.

Декоммунизация

Коммунистические названия . Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве.



. Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве. Создание архива репрессивных органов. Новый руководитель Института нацпамяти отмечает, что это – "огромная часть работы по декоммунизации". По его словам, в 2020 году на это выделят более 50 млн гривен, ориентировочная стоимость всего архива – примерно 550 миллионов гривен.

"Сейчас выделено помещение около 10 тысяч квадратных, впоследствии его увеличат до 19 тысяч. Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе", – сказал Дробович.

Усиление работы с учебными заведениями. В частности, это касается университетов и школ. В сотрудничестве с Минобразования Институт нацпамяти намерен работать над созданием методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконта, которые "неискаженно и четко будут рассказывать о логике декоммунизации".

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