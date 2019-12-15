Новый глава Института нацпамяти о Бандере: Не надо никому навязывать героев

Институт национальной памяти больше должен говорить о тех исторических фигурах, которые объединяют украинцев, а также не допускать, чтобы одна часть общества навязывала своих героев другой. Антон Дробович назвал исторических личностей, которые, на его взгляд, могут объединить украинцев.

Недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович в комментарии "Радио Свобода" заявил, что предыдущее руководство института больше уделяло внимания тематике Второй Мировой войны. Сейчас УИНП хочет заняться темами депортаций, шестидесятников, Холокоста, АТО/ООС.

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Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918 году командовал крымской группой армии УНР – 24 канал), Малевич (художник Казимир Малевич – 24 канал), Валерий Лобановский (легендарный футбольный тренер – 24 канал), ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри,

– сказал Дробович.

Кроме того, глава УИНП ответил на вопрос журналистов, будет ли институт говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА.

По его мнению, сначала надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Дробович убеждает, что стоит рассказать, как работала советская пропаганда.

Что известно об Антоне Дробовиче

33-летний специалист по современным коммуникациям, культуролог;

Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";

Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Эксперт Института общественно-экономических исследований;

Член правления Молодежной ассоциации религиоведов;

Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

Своими приоритетами на должности Дробович определил:

результативность и понятность деятельности института для налогоплательщиков;

чтобы институт не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога;

историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти;

прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар.

Про его декларацию

В декларации за 2018 год указано, что Антон Дробович владеет квартирой в Киеве площадью 51,65 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Polo 2004 года выпуска. В собственности его жены Ирины – квартира в Ивано-Франковске площадью 48,4 квадратных метров.

По 2018 год Дробович заработал 93 тысяч 318 гривен зарплаты по основному месту работы и 357 тысяч 393 гривен как доход от предпринимательской деятельности. Жена задекларировала за 2018 год 52 тысячи 970 гривен зарплаты по основному месту работы.

На банковских счетах семьи сохраняется 700 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

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Что такое Институт национальной памяти?Центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:

• усиление внимания общества к истории Украины;

• обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;

• осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.