Новый глава Института нацпамяти о Бандере: Не надо никому навязывать героев
Институт национальной памяти больше должен говорить о тех исторических фигурах, которые объединяют украинцев, а также не допускать, чтобы одна часть общества навязывала своих героев другой. Антон Дробович назвал исторических личностей, которые, на его взгляд, могут объединить украинцев.
Недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович в комментарии "Радио Свобода" заявил, что предыдущее руководство института больше уделяло внимания тематике Второй Мировой войны. Сейчас УИНП хочет заняться темами депортаций, шестидесятников, Холокоста, АТО/ООС.
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Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918 году командовал крымской группой армии УНР – 24 канал), Малевич (художник Казимир Малевич – 24 канал), Валерий Лобановский (легендарный футбольный тренер – 24 канал), ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри,
– сказал Дробович.
Кроме того, глава УИНП ответил на вопрос журналистов, будет ли институт говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА.
По его мнению, сначала надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Дробович убеждает, что стоит рассказать, как работала советская пропаганда.
Что известно об Антоне Дробовиче
- 33-летний специалист по современным коммуникациям, культуролог;
- Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";
- Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Эксперт Института общественно-экономических исследований;
- Член правления Молодежной ассоциации религиоведов;
- Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Своими приоритетами на должности Дробович определил:
- результативность и понятность деятельности института для налогоплательщиков;
- чтобы институт не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога;
- историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти;
- прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар.
Про его декларацию
- В декларации за 2018 год указано, что Антон Дробович владеет квартирой в Киеве площадью 51,65 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Polo 2004 года выпуска. В собственности его жены Ирины – квартира в Ивано-Франковске площадью 48,4 квадратных метров.
- По 2018 год Дробович заработал 93 тысяч 318 гривен зарплаты по основному месту работы и 357 тысяч 393 гривен как доход от предпринимательской деятельности. Жена задекларировала за 2018 год 52 тысячи 970 гривен зарплаты по основному месту работы.
- На банковских счетах семьи сохраняется 700 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.
Новым председателем Института нацпамяти стал Антон Дробович: что о нем известно
Что такое Институт национальной памяти?Центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:
• усиление внимания общества к истории Украины;
• обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
• осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.