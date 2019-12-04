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      Вятрович раскритиковал нового главу Института нацпамяти

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      Новым главой Украинского института национальной памяти стал Антон Дробович. Бывший глава ведомства Владимир Вятрович заявил, что это – очередное неправильное кадровое решение Кабмина.

      Такое мнение он высказал на своей странице в фейсбуке. Подробнее Владимир Вятрович объяснил свою позицию в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Новым главой Института нацпамяти стал Антон Дробович

      По его словам, публичные интервью Дробовича относительно деятельности УИНП показали, как минимум, непонимание им того, чем является Институт и какую именно политику он должен осуществлять от имени государства.

      Больше всего настораживает его участие в проекте Мемориального центра "Бабий Яр", который финансировали российские олигархи. Этот проект – альтернатива государственному, который воплощается в Украине с 2015 года,
      – подчеркнул Вятрович.

      Как отметил экс-руководитель ведомства, участие российских олигархов в проекте однозначно не может говорить о нем положительно.

      Антон Дробович - голова Український інститут національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в...

      Опубліковано Volodymyr Viatrovych  Середа, 4 грудня 2019 р.

      Историк также отметил, что слова "в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев" – это его суждение относительно комментариев Дробовича. Например о том, что якобы слишком много украинского было в предыдущей политике УИНП.


      Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович

      Такие замечания удивляют Вятровича. "Во-первых, я не считаю, что можно говорить о слишком много украинского. Во-вторых, абсолютно ошибочным является его представление о работе Института. У нас было немало, собственно, инклюзивной работы. В частности информации о крымских татарах, Холокосте на территории Украины и т. д.", – пояснил он.

      Что такое Институт национальной памяти? Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:
      • усиление внимания общества к истории Украины;
      •обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
      •осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Вятрович
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