Вятрович раскритиковал нового главу Института нацпамяти

Новым главой Украинского института национальной памяти стал Антон Дробович. Бывший глава ведомства Владимир Вятрович заявил, что это – очередное неправильное кадровое решение Кабмина.

Такое мнение он высказал на своей странице в фейсбуке. Подробнее Владимир Вятрович объяснил свою позицию в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, публичные интервью Дробовича относительно деятельности УИНП показали, как минимум, непонимание им того, чем является Институт и какую именно политику он должен осуществлять от имени государства.

Больше всего настораживает его участие в проекте Мемориального центра "Бабий Яр", который финансировали российские олигархи. Этот проект – альтернатива государственному, который воплощается в Украине с 2015 года,

– подчеркнул Вятрович.

Как отметил экс-руководитель ведомства, участие российских олигархов в проекте однозначно не может говорить о нем положительно.

Антон Дробович - голова Український інститут національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в... Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 4 грудня 2019 р.

Историк также отметил, что слова "в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев" – это его суждение относительно комментариев Дробовича. Например о том, что якобы слишком много украинского было в предыдущей политике УИНП.



Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович

Такие замечания удивляют Вятровича. "Во-первых, я не считаю, что можно говорить о слишком много украинского. Во-вторых, абсолютно ошибочным является его представление о работе Института. У нас было немало, собственно, инклюзивной работы. В частности информации о крымских татарах, Холокосте на территории Украины и т. д.", – пояснил он.

Что такое Институт национальной памяти? Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:

• усиление внимания общества к истории Украины;

•обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;

•осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.