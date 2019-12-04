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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      В'ятрович розкритикував нового голову Інституту нацпам'яті

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      Новим очільником Українського інституту національної пам'яті став Антон Дробович. Колишній очільник відомства Володимир В'ятрович вже заявив, що це – чергове неправильне кадрове рішення Кабміну.

      Таку думку він висловив на своїй фейсбук-сторінці. Детальніше Володимир В'ятрович пояснив свою позицію у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Новим головою Інституту нацпам'яті став Антон Дробович

      За його словами, публічні інтерв'ю Дробовича щодо діяльності УІНП показали, як мінімум, нерозуміння ним того, чим є Інститут та яку саме політику він має здійснювати від імені держави.

      Найбільше насторожує його участь у проєкті Меморіального центру "Бабин Яр", який фінансували російські олігархи. Цей проєкт – альтернатива державного, який втілюється в Україні з 2015 року,
      – підкреслив В'ятрович.

      Як наголосив ексочільник відомства, участь російських оліграхів у проєкті однозначно не може говорити про нього позитивно.

      Антон Дробович - голова Український інститут національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в...

      Опубліковано Volodymyr Viatrovych  Середа, 4 грудня 2019 р.


      Історик також зазначив, що слова "в національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців" – це його судження щодо коментарів Дробовича. Наприклад про те, що наче надто багато українського було в попередній політиці УІНП. 


      Новий голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович

      Такі зауваження дивують В'ятровича. "По-перше, я не вважаю, що можна говорити про надто багато українського. По-друге, абсолютно хибним є його уявлення про роботу Інституту. В нас було чимало, власне, інклюзивної роботи. Зокрема інформації про кримський татар, Голокост на території України тощо", – пояснив він.

      Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:
      • посилення уваги суспільства до історії України;
      забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;
      здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

      Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир В'ятрович Кабінет Міністрів України
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