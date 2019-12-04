В'ятрович розкритикував нового голову Інституту нацпам'яті

Новим очільником Українського інституту національної пам'яті став Антон Дробович. Колишній очільник відомства Володимир В'ятрович вже заявив, що це – чергове неправильне кадрове рішення Кабміну.

Таку думку він висловив на своїй фейсбук-сторінці. Детальніше Володимир В'ятрович пояснив свою позицію у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, публічні інтерв'ю Дробовича щодо діяльності УІНП показали, як мінімум, нерозуміння ним того, чим є Інститут та яку саме політику він має здійснювати від імені держави.

Найбільше насторожує його участь у проєкті Меморіального центру "Бабин Яр", який фінансували російські олігархи. Цей проєкт – альтернатива державного, який втілюється в Україні з 2015 року,

– підкреслив В'ятрович.

Як наголосив ексочільник відомства, участь російських оліграхів у проєкті однозначно не може говорити про нього позитивно.

Антон Дробович - голова Український інститут національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в... Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 4 грудня 2019 р.



Історик також зазначив, що слова "в національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців" – це його судження щодо коментарів Дробовича. Наприклад про те, що наче надто багато українського було в попередній політиці УІНП.



Новий голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович

Такі зауваження дивують В'ятровича. "По-перше, я не вважаю, що можна говорити про надто багато українського. По-друге, абсолютно хибним є його уявлення про роботу Інституту. В нас було чимало, власне, інклюзивної роботи. Зокрема інформації про кримський татар, Голокост на території України тощо", – пояснив він.

Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:

• посилення уваги суспільства до історії України;

• забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;

• здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.