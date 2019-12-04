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      Новим головою Інституту нацпам'яті став Антон Дробович

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      Антон Дробович – новий голова Інституту нацпам'яті / Фейсбук Антона Дробовича

      Кабмін призначив головою Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича. Володимир В'ятрович, ексочільник інституту, назвав таке рішення уряду неправильним.

      Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у фейсбуці присутній там нардеп Олексій Гончаренко.

      Зверніть увагу: В'ятровича звільнили з Інституту національної пам'яті

      Кабмін призначив Дробовича Антона головою Українського інституту національної пам'яті. Антон – доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова,
      – написав Гончаренко.

      Попередній голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович назвав призначення неправильним рішенням Кабміну.

      Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам'яті може не лишитися місця для України та українців,
      – заявив у фейсбуці Володимир В'ятрович.

      Своїми пріоритетами на посаді Дробович визначив:

      • результативність та зрозумілість діяльності інституту для платників податків;
      • щоб інституція не сприймалася як рупор агітації, ідеологічної боротьби чи пропаганди, а стала зрозумілим для громадян інструментом налагодження суспільного діалогу;
      • історична чесність та посилення інтелектуальної моди на критичне мислення в питаннях політики пам'яті;
      • докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар.

      Що відомо про Антона Дробовича

      • 33-річний фахівець зі сучасних комунікацій, культуролог.
      • Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
      • Доцент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень.
      • Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.
      • Автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології. 

      Про його декларацію 

      • У декларації за 2018 рік зазначено, що Антон Дробович володіє квартирою у Києві площею 51,65 квадратних метрів та автомобілем Volkswagen Polo 2004 року випуску. У власності його дружини Ірини – квартира в Івано-Франківську площею 48,4 квадратних метрів.
      • За 2018 рік Дробович заробив 93 тисячі 318 гривень зарплати за основним місцем праці та 357 тисяч 393 гривень як дохід від підприємницької діяльності. Дружина задекларувала за 2018 рік 52 тисячі 970 гривень зарплати за основним місцем праці.
      • На банківських рахунках сім’ї зберігається 700 тис. гривень та 5 тис. доларів.

      Читайте також: В’ятрович став народним депутатом: коротко про все, що відомо

      Що відомо про Володимира В'ятровича

      Очолював Інститут національної пам'яті з 2014 року. У 2015 році інститут спільно із партнерами розробив 4 законопроєкти, які увійшли в історію як декомунізаційне законодавство. В'ятрович є автором та співавтором 14 книг з історії визвольного руху та Другої світової війни. Уряд звільнив його з посади голови у вересні 2019 року.

      Про Інститут національної пам'яті 

      Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:

      • посилення уваги суспільства до історії України;
      • забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;
      • здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончаренко Володимир В'ятрович
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