Новым председателем Института нацпамяти стал Антон Дробович
Кабмин назначил председателем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. Владимир Вятрович, экс-глава института, назвал такое решение правительства неправильным.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил в фейсбуке присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.
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Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон – доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова,
– написал Гончаренко.
Предыдущий глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал назначение неправильным решением Кабмина.
Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев,
– заявил в фейсбуке Владимир Вятрович.
Своими приоритетами в должности Дробович определил:
- результативность и понятность деятельности института для налогоплательщиков;
- чтобы институт не воспринимался как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога;
- историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти;
- прилагать больше усилий по сохранению памяти общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар.
Что известно об Антоне Дробовиче
- 33-летний специалист по современным коммуникациям, культуролог.
- Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
- Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Эксперт Института общественно-экономических исследований.
- Член правления Молодежной ассоциации религиоведов.
- Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
О его декларации
- В декларации за 2018 год указано, что Антон Дробович владеет квартирой в Киеве площадью 51,65 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Polo 2004 года выпуска. В собственности его жены Ирины – квартира в Ивано-Франковске площадью 48,4 квадратных метров.
- За 2018 год Дробович заработал 93 тысячи 318 гривен зарплаты по основному месту работы и 357 тысяч 393 гривны как доход от предпринимательской деятельности. Жена задекларировала за 2018 год 52 тысячи 970 гривен зарплаты по основному месту работы.
- На банковских счетах семьи хранится 700 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.
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Что известно о Владимире Вятровиче
Возглавлял Институт национальной памяти с 2014 года. В 2015 году институт совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декомунистическое законодательство. Вятрович является автором и соавтором 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Правительство освободило его от должности председателя в сентябре 2019 года.
Об Институте национальной памяти
Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:
- усиление внимания общества к истории Украины;
- обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
- осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.