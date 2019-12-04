Новым председателем Института нацпамяти стал Антон Дробович

Кабмин назначил председателем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. Владимир Вятрович, экс-глава института, назвал такое решение правительства неправильным.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил в фейсбуке присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.

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Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон – доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова,

– написал Гончаренко.

Предыдущий глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал назначение неправильным решением Кабмина.

Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев,

– заявил в фейсбуке Владимир Вятрович.

Своими приоритетами в должности Дробович определил:

результативность и понятность деятельности института для налогоплательщиков;

чтобы институт не воспринимался как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога;

историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти;

прилагать больше усилий по сохранению памяти общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар.

Что известно об Антоне Дробовиче

33-летний специалист по современным коммуникациям, культуролог.

Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Эксперт Института общественно-экономических исследований.

Член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

О его декларации

В декларации за 2018 год указано, что Антон Дробович владеет квартирой в Киеве площадью 51,65 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Polo 2004 года выпуска. В собственности его жены Ирины – квартира в Ивано-Франковске площадью 48,4 квадратных метров.

За 2018 год Дробович заработал 93 тысячи 318 гривен зарплаты по основному месту работы и 357 тысяч 393 гривны как доход от предпринимательской деятельности. Жена задекларировала за 2018 год 52 тысячи 970 гривен зарплаты по основному месту работы.

На банковских счетах семьи хранится 700 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

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Что известно о Владимире Вятровиче

Возглавлял Институт национальной памяти с 2014 года. В 2015 году институт совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декомунистическое законодательство. Вятрович является автором и соавтором 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Правительство освободило его от должности председателя в сентябре 2019 года.

Об Институте национальной памяти

Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института: