15:40
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Новым председателем Института нацпамяти стал Антон Дробович

      62 Читати новину українською
      Антон Дробович – новый глава Института нацпамяти / Фейсбук Антона Дробовича

      Кабмин назначил председателем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. Владимир Вятрович, экс-глава института, назвал такое решение правительства неправильным.

      Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил в фейсбуке присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.

      Обратите внимание: Вятровича уволили из Института национальной памяти

      Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон – доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова,
      – написал Гончаренко.

      Предыдущий глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал назначение неправильным решением Кабмина.

      Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев,
      – заявил в фейсбуке Владимир Вятрович.

      Своими приоритетами в должности Дробович определил:

      • результативность и понятность деятельности института для налогоплательщиков;
      • чтобы институт не воспринимался как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога;
      • историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти;
      • прилагать больше усилий по сохранению памяти общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар.

      Что известно об Антоне Дробовиче

      • 33-летний специалист по современным коммуникациям, культуролог.
      • Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
      • Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Эксперт Института общественно-экономических исследований.
      • Член правления Молодежной ассоциации религиоведов.
      • Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

      О его декларации

      • В декларации за 2018 год указано, что Антон Дробович владеет квартирой в Киеве площадью 51,65 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Polo 2004 года выпуска. В собственности его жены Ирины – квартира в Ивано-Франковске площадью 48,4 квадратных метров.
      • За 2018 год Дробович заработал 93 тысячи 318 гривен зарплаты по основному месту работы и 357 тысяч 393 гривны как доход от предпринимательской деятельности. Жена задекларировала за 2018 год 52 тысячи 970 гривен зарплаты по основному месту работы.
      • На банковских счетах семьи хранится 700 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

      Читайте также: Вятрович стал народным депутатом: коротко обо всем, что известно

      Что известно о Владимире Вятровиче

      Возглавлял Институт национальной памяти с 2014 года. В 2015 году институт совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декомунистическое законодательство. Вятрович является автором и соавтором 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Правительство освободило его от должности председателя в сентябре 2019 года.

      Об Институте национальной памяти

      Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи Института:

      • усиление внимания общества к истории Украины;
      • обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
      • осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.
      Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
      сегодня
      2392
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончаренко Владимир Вятрович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Анексія – не анексія, або Президент Казахстану Токаєв знає хворі місця Путіна
      Блог Медіа 488
      сегодня , 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
      Олександр Бевза 33
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      681
      сегодня , 14:01 Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
      Ірина Вихрущ 2392
      сегодня , 12:30 Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
      Світлана Попова 536
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук