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      Вятровича уволили из Института национальной памяти

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      Вятровича уволили из Института национальной памяти
      Вятровича уволили из Института национальной памяти

      Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

      Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский написал об этом в своем фейсбуке. Впоследствии Вятрович в фейсбуке опубликовал видео и подтвердил эту информацию.

      Кстати: Команда Зеленского обращалась к Вятровичу за помощью

      Я сделал сколько смог, кто сможет – пусть сделает больше,
      – сказал Вятрович.

      Владимир Вятрович отметил, что ставил перед собой амбициозные цели. Он перечислил, чего удалось достичь:

      • Украина свободна от тоталитарной символики;
      • Архивы КГБ открыты;
      • Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;
      • Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
      • Проведен масштабный труд по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

      Вятрович считает, что работа Института должна продолжаться. Он получил заверения от премьер-министра, что несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, а также будут продолжены формат и направления работы.

      Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной",
      – отметил Вятрович.

      Владимир Вятрович возглавлял Институт национальной памяти с 2014 года. В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декоммунизационное законодательство. Вятрович является автором и соавтором 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны.

      Вятрович прокомментировал свое увольнение из Института Нацпамяти: смотрите видео

      Что известно про Институт национальной памяти? Украинский институт национальной памяти – центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Деятельность органа направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры.

      Основные задачами Института: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины История Алексей Гончарук Владимир Вятрович
      Источник: 24 канал
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