Вятровича уволили из Института национальной памяти

Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский написал об этом в своем фейсбуке. Впоследствии Вятрович в фейсбуке опубликовал видео и подтвердил эту информацию.

Кстати: Команда Зеленского обращалась к Вятровичу за помощью

Я сделал сколько смог, кто сможет – пусть сделает больше,

– сказал Вятрович.

Владимир Вятрович отметил, что ставил перед собой амбициозные цели. Он перечислил, чего удалось достичь:

Украина свободна от тоталитарной символики;

Архивы КГБ открыты;

Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;

Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

Проведен масштабный труд по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Вятрович считает, что работа Института должна продолжаться. Он получил заверения от премьер-министра, что несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, а также будут продолжены формат и направления работы.

Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной",

– отметил Вятрович.

Владимир Вятрович возглавлял Институт национальной памяти с 2014 года. В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декоммунизационное законодательство. Вятрович является автором и соавтором 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны.

Вятрович прокомментировал свое увольнение из Института Нацпамяти: смотрите видео

Что известно про Институт национальной памяти? Украинский институт национальной памяти – центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Деятельность органа направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры.



Основные задачами Института: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.