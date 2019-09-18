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      В'ятровича звільнили з Інституту національної пам'яті

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      В'ятровича звільнили з Інституту національної пам'яті
      В'ятровича звільнили з Інституту національної пам'яті

      Кабінет міністрів України звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

      Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський написав про це у своєму фейсбуці. Згодом В'ятрович опублікував відео та підтвердив цю інформацію.

      До речі: Команда Зеленського зверталася до В'ятровича за допомогою

      Я зробив скільки зміг, хто зможе – нехай зробить більше,
      – сказав В'ятрович.

      Володимир В'ятрович наголосив, що ставив перед собою амбітні цілі. Він перечислив, чого вдалося досягнути:

      • Україна вільна від тоталітарної символіки;
      • Архіви КГБ відкриті;
      • Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність;
      • Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася;
      • Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

      В'ятрович вважає, що робота Інституту має тривати. Він отримав запевнення від прем’єр-міністра, що незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам'яті, а також будуть продовжені формат та напрямки роботи.

      Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: "Україна стає Україною",
      – наголосив В'ятрович.

      Володимир В'ятрович очолював Інститут національної пам'яті з 2014 року. У 2015 році Український інститут національної пам'яті спільно із партнерами розробив 4 законопроєкти, які увійшли в історію як Декомунізаційне законодавство.  В'ятрович є автором та співавтором 14 книг з історії визвольного руху та Другої світової війни.

      В'ятрович прокоментував своє звільнення з Інституту Нацпам'яті: дивіться відео

      Що відомо про Інститут національної пам'яті? Український інститут національної пам'яті — центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Діяльність органу спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури.

      Основні завданнями Інституту: посилення уваги суспільства до історії України, забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті та здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Історія Олексій Гончарук Володимир В'ятрович
      Джерело: 24 канал
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