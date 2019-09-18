В'ятровича звільнили з Інституту національної пам'яті

Кабінет міністрів України звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський написав про це у своєму фейсбуці. Згодом В'ятрович опублікував відео та підтвердив цю інформацію.

До речі: Команда Зеленського зверталася до В'ятровича за допомогою

Я зробив скільки зміг, хто зможе – нехай зробить більше,

– сказав В'ятрович.

Володимир В'ятрович наголосив, що ставив перед собою амбітні цілі. Він перечислив, чого вдалося досягнути:

Україна вільна від тоталітарної символіки;

Архіви КГБ відкриті;

Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність;

Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася;

Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

В'ятрович вважає, що робота Інституту має тривати. Він отримав запевнення від прем’єр-міністра, що незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам'яті, а також будуть продовжені формат та напрямки роботи.

Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: "Україна стає Україною",

– наголосив В'ятрович.

Володимир В'ятрович очолював Інститут національної пам'яті з 2014 року. У 2015 році Український інститут національної пам'яті спільно із партнерами розробив 4 законопроєкти, які увійшли в історію як Декомунізаційне законодавство. В'ятрович є автором та співавтором 14 книг з історії визвольного руху та Другої світової війни.

В'ятрович прокоментував своє звільнення з Інституту Нацпам'яті: дивіться відео

Що відомо про Інститут національної пам'яті? Український інститут національної пам'яті — центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Діяльність органу спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури.



Основні завданнями Інституту: посилення уваги суспільства до історії України, забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті та здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.