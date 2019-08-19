Команда Зеленського зверталася до В'ятровича за допомогою

Офіс президента звертався до керівника Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича за консультацією про стан польсько-українських стосунків в питанні історичної політики.

В'ятрович розповів, що звернення стосувалося підготовки візиту президента до Польщі на початку вересня, пише "Українська правда".

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Володимир В'ятрович додав, що Інститут нацпам'яті підготував аналітичну довідку з цього питання і висловив сподівання, що вона буде корисною для нового керівництва держави.

В'ятрович не зміг спрогнозувати, що буде далі з українсько-польськими відносинами зі зміною влади.

Попередня влада, на думку керівника Інституту нацпам'яті, "достатньо чітко" відстоювали проукраїнську позицію в цьому діалозі. Чи буде так само працювати нова влада, йому сказати важко.

Так, був конфлікт між українцями і поляками, але не можна ділити людей, як це роблять польські політики, на жертв та катів у цьому конфлікті за національною ознакою,

– сказав В'ятрович.

На початку вересня Президент України Володимир Зеленський на запрошення польського колеги Анджея Дуди прибуде до Варшави.

Під час першої зустрічі з Дудою Зеленський наголосив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії. За його словами, Україна і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.