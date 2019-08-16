Візит Зеленського до Польщі буде добрим сигналом для розвитку відносин між країнами, – Ціхоцький

На початку вересня Президент України Володимир Зеленський на запрошення польського колеги Анджея Дуди прибуде до Варшави. Тамтешні посадовці ставляться до цього візиту з обережністю.

Вони впевнені, що це сприятиме розвитку відносин, але водночас, прориву не очікують, сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. І запевнив, що обидві сторони зацікавлені у співробітництві, тому хочуть якомога краще підготувати цей візит, передає "Польське радіо".

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Він також зазначив, що співпраця в енергетичному плані, зокрема і в торгівлі газом, є пріоритетом.

Ми хочемо якомога краще підготувати цей візит, ряд тем є на столі вже тривалий час і я також їх складав, і не виключаю, що деякі добрі рішення вдасться ухвалити ще до візиту, або під час візиту. Це залежить від української сторони. Ми готові до підтримки і до розмови,

– заявив Бартош Ціхоцький.

Під час першої зустрічі з Дудою Зеленський наголосив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії. За його словами, Україна і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.