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      Візит Зеленського до Польщі буде добрим сигналом для розвитку відносин між країнами, – Ціхоцький

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      Україно-польські відносини
      Україно-польські відносини / Фото з відкритих джерел

      На початку вересня Президент України Володимир Зеленський на запрошення польського колеги Анджея Дуди прибуде до Варшави. Тамтешні посадовці ставляться до цього візиту з обережністю.

      Вони впевнені, що це сприятиме розвитку відносин, але водночас, прориву не очікують, сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. І запевнив, що обидві сторони зацікавлені у співробітництві, тому хочуть якомога краще підготувати цей візит, передає "Польське радіо".

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      Він також зазначив, що співпраця в енергетичному плані, зокрема і в торгівлі газом, є пріоритетом.

      Ми хочемо якомога краще підготувати цей візит, ряд тем є на столі вже тривалий час і я також їх складав, і не виключаю, що деякі добрі рішення вдасться ухвалити ще до візиту, або під час візиту. Це залежить від української сторони. Ми готові до підтримки і до розмови,
      – заявив Бартош Ціхоцький.

      Під час першої зустрічі з Дудою Зеленський наголосив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії. За його словами, Україна і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Анджей Дуда Володимир Зеленський
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