Визит Зеленского в Польшу будет хорошим сигналом в развитии отношений между странами, – Цихоцкий

В начале сентября Президент Украины Владимир Зеленский на приглашение польского коллеги Анджея Дуды прибудет в Варшаву. Местные чиновники относятся к этому визиту с осторожностью.

Они уверены, что это будет способствовать развитию отношений, но в то же время, прорыва не ожидают, сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. И заверил, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, поэтому хотят как можно лучше подготовить этот визит, передает "Польское радио".

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Он также отметил, что сотрудничество в энергетическом плане, в частности и в торговле газом, является приоритетом.

Мы хотим как можно лучше подготовить этот визит, ряд тем на столе уже длительное время и я их составлял, и не исключаю, что некоторые хорошие решения удастся принять еще до визита, или во время визита. Это зависит от украинской стороны. Мы готовы к поддержке и к разговору,

– заявил Бартош Цихоцкий.

Во время первой встречи с Дудой Зеленский подчеркнул, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории. По его словам, Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия.