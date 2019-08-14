В Польше заявили о проблемах с легализацией трудовых мигрантов

В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не в состоянии справиться с наплывом иностранцев, желающих легализовать свое пребывание.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info, об этом говорится в последнем отчете палаты.

"Причина – кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации прибывших из-за границы за четыре года увеличился более чем в три раза – с 64 до 206 дней", – заявила пресс-секретарь палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском – 328 дней. Хотя, как правило, все эти дела должны быть закончены в течение 90 дней,

– пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную продолжительность разбирательств.

Как сообщалось, по последним данным количество украинцев, имеющих разрешения на длительное проживание в Польше, возросло до 200 тысяч человек.