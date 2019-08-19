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      Команда Зеленского обращалась к Вятровичу за помощью

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      Владимир Зеленский и Владимир Вятрович
      Владимир Зеленский и Владимир Вятрович / Коллаж 24 канала

      Офис президента обращался к руководителю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу за консультацией о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики.

      Вятрович рассказал, что обращение касалось подготовки визита президента в Польшу в начале сентября, пишет "Украинская правда".

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      Владимир Вятрович добавил, что Институт нацпамяти подготовил аналитическую справку по этому вопросу и выразил надежду, что она будет полезной для нового руководства государства.

      Вятрович не смог спрогнозировать, что будет дальше с украинско-польскими отношениями со сменой власти.

      Предыдущая власть, по мнению руководителя Института нацпамяти, "достаточно четко" отстаивала проукраинскую позицию в этом диалоге. Будет ли так же работать новая власть, ему сказать трудно.

      Да, был конфликт между украинцами и поляками, но нельзя делить людей, как это делают польские политики, на жертв и палачей в этом конфликте по национальному признаку,
      – сказал Вятрович.

      В начале сентября Президент Украины Владимир Зеленский на приглашение польского коллеги Анджея Дуды прибудет в Варшаву.

      Во время первой встречи с Дудой Зеленский подчеркнул, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории. По его словам, Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики История Владимир Вятрович Офіс Президента Новости Польши Анджей Дуда
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