Команда Зеленского обращалась к Вятровичу за помощью

Офис президента обращался к руководителю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу за консультацией о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики.

Вятрович рассказал, что обращение касалось подготовки визита президента в Польшу в начале сентября, пишет "Украинская правда".

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Владимир Вятрович добавил, что Институт нацпамяти подготовил аналитическую справку по этому вопросу и выразил надежду, что она будет полезной для нового руководства государства.

Вятрович не смог спрогнозировать, что будет дальше с украинско-польскими отношениями со сменой власти.

Предыдущая власть, по мнению руководителя Института нацпамяти, "достаточно четко" отстаивала проукраинскую позицию в этом диалоге. Будет ли так же работать новая власть, ему сказать трудно.

Да, был конфликт между украинцами и поляками, но нельзя делить людей, как это делают польские политики, на жертв и палачей в этом конфликте по национальному признаку,

– сказал Вятрович.

В начале сентября Президент Украины Владимир Зеленский на приглашение польского коллеги Анджея Дуды прибудет в Варшаву.

Во время первой встречи с Дудой Зеленский подчеркнул, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории. По его словам, Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия.