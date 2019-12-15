Новий глава Інституту нацпам'яті про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв

Інститут національної пам'яті більше повинен говорити про ті історичні постаті, які об'єднують українців, а також не допускати, щоб одна частина суспільства нав'язувала своїх героїв іншій. Антон Дробович назвав історичних особистостей, які, на його погляд, можуть об'єднати українців.

Нещодавно обраний керівник УІНП Антон Дробович в коментарі "Радіо Свобода" заявив, що попереднє керівництво інституту більше приділяло уваги тематиці Другої Світової війни. Зараз УІНП хоче зайнятися темами депортацій, шістдесятників, Голокосту, АТО / ООС.

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Інститут може продовжувати далі говорити про тих персон, про яких говорить, але треба вибирати більше тих, які об'єднують українців. Наприклад, був діяч УНР Болбочан (полковник Петро Болбочан у 1918 році командував кримської групою армії УНР, – 24 канал), Малевич ( художник Казимир Малевич, – 24 канал), Валерій Лобановський (легендарний футбольний тренер, – 24 канал), ліквідатори ЧАЕС-герої. Тобто, люди за якими не йдуть ніякі чвари,

– сказав Дробович.

Окрім того, очільник УІНП відповів на питання журналістів, чи буде інститут говорити про Степана Бандеру, Романа Шухевича та інших діячів ОУН та УПА.

На його думку, спочатку треба пояснити суспільству, чому ці люди, ці герої важливі для однієї частини суспільства, і розібратися, чому вони токсичні для іншої. Дробович переконує, що варто розповісти, як працювала радянська пропаганда.

Що відомо про Антона Дробовича

33-річний фахівець зі сучасних комунікацій, культуролог;

Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";

Доцент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень ;

Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців ;

Автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Своїми пріоритетами на посаді Дробович визначив:

результативність та зрозумілість діяльності інституту для платників податків;

щоб інституція не сприймалася як рупор агітації, ідеологічної боротьби чи пропаганди, а стала зрозумілим для громадян інструментом налагодження суспільного діалогу;

історична чесність та посилення інтелектуальної моди на критичне мислення в питаннях політики пам'яті;

докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар.

Про його декларацію

У декларації за 2018 рік зазначено, що Антон Дробович володіє квартирою у Києві площею 51,65 квадратних метрів та автомобілем Volkswagen Polo 2004 року випуску. У власності його дружини Ірини – квартира в Івано-Франківську площею 48,4 квадратних метрів.

За 2018 рік Дробович заробив 93 тисячі 318 гривень зарплати за основним місцем праці та 357 тисяч 393 гривень як дохід від підприємницької діяльності. Дружина задекларувала за 2018 рік 52 тисячі 970 гривень зарплати за основним місцем праці.

На банківських рахунках сім’ї зберігається 700 тис. гривень та 5 тис. доларів.

Новим головою Інституту нацпам'яті став Антон Дробович: що про нього відомо

Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:

• посилення уваги суспільства до історії України;

• забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;

• здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.