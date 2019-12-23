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      Як Україна відновлюватиме діалог з Польщею щодо історичних питань

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      Дробович розповів, як збирається покращувати відносини з Польщею у питаннях історії / zbruc.eu

      Новопризначений голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович наголосив, що у питаннях історичних українських поховань на території Польщі найперше має йти мова про вшанування загиблих. Мовляв, не може бути такого, щоб бур'яни росли на братських могилах.

      Саме з вшанування людської гідності має починатися діалог з Польщею на історичні теми, розповів Антон Дробович під час своєї пресконференції.

      Важливо! Новий голова Інституту нацпам'яті Дробович озвучив пріоритети роботи: основне

      Спочатку ми маємо ставити меморіальну таблицю "тут загинули українці у такому то році" і зацим місцем потрібно дбати. Ми маємо відійти від перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування темою людської гідності,
      – наголосив голова Інституту нацпам'яті.

      За його словами, розмова має починатися саме з теми прав людини – людина, яка померла, має право на гідне вшанування.

      "Я переконаний, що ми знайдемо спільну мову з цих питань з польською стороною чи будь-ким іншим. На початок січня у мене вже запланована зустріч з польським послом. Я отримав два політичні сигнали від посольства Польщі і польського Інституту національної пам'яті про готовність до конструктивної співпраці", – заявив Антон Дробович.

      Мовиться, про готовність до діалогу між країнами на історичні теми та відновлення багатьох спільних проєктів, які були раніше.

      Деталі я повідомлю, коли ми вже проведемо зустріч з нашими колегами і конкретно домовимося,
      – пообіцяв Дробович.

      Він також розповів, що в деяких аспектах історичної співпраці з Польщею можна змінити ракурс діалогу. Зокрема, за його словами, Архів репресивних органів Радянського Союзу може зацікавити Польщу, Угорщину та інші країни.

      До слова: Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна

      "Ми закликаємо інші країни до сприяння створенню цього архіву. Це дуже дорогий проєкт, і ми швидше його зробимо, якщо буде сприяння. Історію наших відносин з Польщею можна теж внести до порядку денного цього проєкту, адже поляки теж можуть знайти дуже багато важливого і цікавого у цих архівах", – переконаний голова Інституту нацпам'яті.

      Що відомо про суперечки України та Польщі на історичні теми?Україна і Польща вже давно не можуть дійти згоди у багатьох історичних питаннях. Зокрема, мовиться про двосторонні масові вбивства під час Волинської трагедії, діяльності УПА тощо.

      Крім того, у Польщі праворадикали часто паплюжать українські історичні пам'ятки і захоронення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Історія Антон Дробович СРСР Новини Польщі
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