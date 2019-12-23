Як Україна відновлюватиме діалог з Польщею щодо історичних питань

Новопризначений голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович наголосив, що у питаннях історичних українських поховань на території Польщі найперше має йти мова про вшанування загиблих. Мовляв, не може бути такого, щоб бур'яни росли на братських могилах.

Саме з вшанування людської гідності має починатися діалог з Польщею на історичні теми, розповів Антон Дробович під час своєї пресконференції.

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Спочатку ми маємо ставити меморіальну таблицю "тут загинули українці у такому то році" і зацим місцем потрібно дбати. Ми маємо відійти від перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування темою людської гідності,

– наголосив голова Інституту нацпам'яті.

За його словами, розмова має починатися саме з теми прав людини – людина, яка померла, має право на гідне вшанування.

"Я переконаний, що ми знайдемо спільну мову з цих питань з польською стороною чи будь-ким іншим. На початок січня у мене вже запланована зустріч з польським послом. Я отримав два політичні сигнали від посольства Польщі і польського Інституту національної пам'яті про готовність до конструктивної співпраці", – заявив Антон Дробович.

Мовиться, про готовність до діалогу між країнами на історичні теми та відновлення багатьох спільних проєктів, які були раніше.

Деталі я повідомлю, коли ми вже проведемо зустріч з нашими колегами і конкретно домовимося,

– пообіцяв Дробович.

Він також розповів, що в деяких аспектах історичної співпраці з Польщею можна змінити ракурс діалогу. Зокрема, за його словами, Архів репресивних органів Радянського Союзу може зацікавити Польщу, Угорщину та інші країни.

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"Ми закликаємо інші країни до сприяння створенню цього архіву. Це дуже дорогий проєкт, і ми швидше його зробимо, якщо буде сприяння. Історію наших відносин з Польщею можна теж внести до порядку денного цього проєкту, адже поляки теж можуть знайти дуже багато важливого і цікавого у цих архівах", – переконаний голова Інституту нацпам'яті.

Що відомо про суперечки України та Польщі на історичні теми?Україна і Польща вже давно не можуть дійти згоди у багатьох історичних питаннях. Зокрема, мовиться про двосторонні масові вбивства під час Волинської трагедії, діяльності УПА тощо.



Крім того, у Польщі праворадикали часто паплюжать українські історичні пам'ятки і захоронення.