Скандальна заява Путіна про Польщу: МЗС країни викликало посла Росії

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва. Причина – висловлювання російського президента Володимира Путіна про польського дипломата, який працював в Німеччині в роки Другої світової війни.

Російському послові від імені польської влади висловили рішучий протест історичними інсинуаціям, які за останні дні кілька разів вчиняли представники вищих органів влади РФ, сказав заступник міністра закордонних справ Марцін Придач, пише PAP.

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Польський політик зазначив, що "до російської історичної уяви пробують впровадити сталінський наратив".

Ці твердження, засновані на пропаганді тоталітарної держави, суворо суперечать міжнародним зобов'язанням Російської Федерації, а також є знущанням над мільйонами жертв сталінського тоталітаризму, жертвою якого також була російська нація,

– сказав він.

Реакція російського посла

Андреєв розповів, що він розмовляв з директором східного департаменту польського МЗС. За його словами, "бесіда була жорстка, але цілком коректна", пише російське видання "РИА Новости".

"Мова була про виступ президента Росії Володимира Путіна спочатку на саміті СНД, потім на колегії Міноборони. Ми нікому не дозволимо читати нам нотації. Нам є що сказати, і на тему історичної політики в тому числі", – стверджує він.

Що сказав Путін?

24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

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Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".