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      Скандальное заявление Путина о Польше: МИД вызвал посла России

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      Российского посла вызвали в МИД Польши из-за высказываний Путина / EPA

      Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева. Причина – высказывания российского президента Владимира Путина о польском дипломате, который работал в Германии в годы Второй мировой войны.

      Российскому послу от имени польской власти выразили решительный протест историческим инсинуациям, которые за последние дни несколько раз совершали представители высших органов власти РФ, сказал заместитель министра иностранных дел Марцин Придач, пишет PAP.

      Знайте больше: Российская пропаганда сталинскими методами – в Польше отреагировали на скандальное заявление Путина

      Польский политик отметил, что "в российское историческое воображение пробуют внедрить сталинский нарратив".

      Эти утверждения, основанные на пропаганде тоталитарного государства, строго противоречат международным обязательствам Российской Федерации, а также являются издевательством над миллионами жертв сталинского тоталитаризма, жертвой которого также была русская нация,
      – сказал он.

      Реакция российского посла

      Андреев рассказал, что он разговаривал с директором восточного департамента польского МИД. По его словам, "беседа была жесткой, но вполне корректной", пишет российское издание "РИА Новости".

      "Речь была о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, затем на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", – утверждает он.

      Что сказал Путин?

      24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей "и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.

      Читайте также: В России назвали причину сложных отношений с Польшей

      Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не с кем".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости Польши
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