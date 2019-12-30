Путин бесстыдно лжет, чтобы скрыть собственные проблемы: поляки возмущены российской пропагандой

Президент РФ Владимир Путин лжет о роли Польши во Второй мировой войне. При таких условиях и власть, и оппозиция страны должны иметь общую позицию.

Об этом написал в твиттере в воскресенье, 29 декабря, бывший президент Европейского Совета и бывший глава польского правительства Дональд Туск .

К теме: В России назвали причину сложных отношений с Польшей

Через бесстыдную ложь президента Путина и российской пропаганды необходима общая позиция польских властей и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры,

– написал Туск.

Ввиду наглой лжи президента Путина и российской пропаганды необходима совместная позиция польских властей и оппозиции. Там нет места и времени для внутреннего спора. - Дональд Туск (@donaldtusk) 29 декабря 2019 г.

На какую ложь Путина отреагировал Туск

Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в 1939 году. Союз, мол, просто ввел свои войска, потому что польские власти не контролировали ситуацию.

Еще ж и более, лидер Кремля убеждал, что агрессор – Польша, потому что она осенью 1938 года захватила часть Чехословакии. Подобные заявления звучали и от других российских чиновников.

Как ответили на скандальные заявления Путина в Польше

МИД Польши выразило протест и 27 декабря вызвало на разговор посла РФ Сергея Андреева.

29 декабря на специальном брифинге глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что атаки Путина на историю на самом деле касаются не истории, а лишь является попыткой скрыть текущие проблемы России.

Президент Польши Дуда, впрочем, никак не отреагировал на слова Путина, чем удивил самих поляков.