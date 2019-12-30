05:14
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Путин бесстыдно лжет, чтобы скрыть собственные проблемы: поляки возмущены российской пропагандой

      75 Читати новину українською
      Туск ответил на скандальное заявление Путина / Коллаж 24 канала

      Президент РФ Владимир Путин лжет о роли Польши во Второй мировой войне. При таких условиях и власть, и оппозиция страны должны иметь общую позицию.

      Об этом написал в твиттере в воскресенье, 29 декабря, бывший президент Европейского Совета и бывший глава польского правительства Дональд Туск.

      К теме: В России назвали причину сложных отношений с Польшей

      Через бесстыдную ложь президента Путина и российской пропаганды необходима общая позиция польских властей и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры,
      – написал Туск.

      На какую ложь Путина отреагировал Туск

      Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в 1939 году. Союз, мол, просто ввел свои войска, потому что польские власти не контролировали ситуацию.

      Еще ж и более, лидер Кремля убеждал, что агрессор – Польша, потому что она осенью 1938 года захватила часть Чехословакии. Подобные заявления звучали и от других российских чиновников.

      Как ответили на скандальные заявления Путина в Польше

      • МИД Польши выразило протест и 27 декабря вызвало на разговор посла РФ Сергея Андреева.
      • 29 декабря на специальном брифинге глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что атаки Путина на историю на самом деле касаются не истории, а лишь является попыткой скрыть текущие проблемы России.
      • Президент Польши Дуда, впрочем, никак не отреагировал на слова Путина, чем удивил самих поляков.

      Подробно о российской пропаганде сталинскими методами: как поляки реагировали на скандальное заявление Путина.

      Без слез не мог смотреть, – военный о собратьях, которых оставили в плену
      29 декабря
      271
      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Туск Владимир Путин Российская пропаганда История Новости России Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:20 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео
      Андрій Шляхтін 219
      29 декабря , 23:38 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского
      Андрій Шляхтін 456
      29 декабря , 23:30 Старі політики за бортом, але "весна посадок" переноситься: політичні підсумки року
      Дмитро Гнап 85
      29 декабря , 22:55 Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призыва
      Ірина Кошанська 182
      29 декабря , 22:00 Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня
      Блоги тижня 488
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук