Дуда може не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима через Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда може відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у вшануванні визволення концтабору в Освенцимі. Серед причин – участь в урочистостях президента Росії Володимира Путіна.

Інформацію підтвердив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, пише Polskie Radio.

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Урочистості з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі заплановані на 22-23 січня в Єрусалимі. Їх організовує інститут "Яд Вашем".

Чому Польща може відмовитися від участі у заходах

У країні вважають ізраїльські урочистості конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня.

Також Польщу не задовольняє той факт, що головним спікером, окрім президента Ізраїлю Реувена Рівліна, буде президент Росії Володимир Путін.

Польський президент також вагається щодо поїздки через відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю.

Співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.

Водночас видання застерегло, що ця інформація наразі є неофіційною.

Раніше Щерський в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці урочистості, якщо буде виконано очікування польської сторони.

"Очевидним є те, що сценарій, за яким президент Путін є головним гостем і головним спікером, насправді створює йому можливість продовжувати ці образливі та брехливі тези про перебіг і причини Другої світової війни", – зазначив Щерський.

Якими словами Путін розізлив Польщу

24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею" і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

Путін також додав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

Як відреагували у Польщі