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      Дуда може не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима через Путіна

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      Президент Польщі може не поїхати в Ізраїль через Путіна / centernews.com

      Президент Польщі Анджей Дуда може відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у вшануванні визволення концтабору в Освенцимі. Серед причин – участь в урочистостях президента Росії Володимира Путіна.

      Інформацію підтвердив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, пише Polskie Radio.

      Читайте також: Головний рабин Польщі прокоментував заяву Путіна про "антисемітську свиню"

      Урочистості з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі заплановані на 22-23 січня в Єрусалимі. Їх організовує інститут "Яд Вашем".

      Чому Польща може відмовитися від участі у заходах

      • У країні вважають ізраїльські урочистості конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня.
      • Також Польщу не задовольняє той факт, що головним спікером, окрім президента Ізраїлю Реувена Рівліна, буде президент Росії Володимир Путін.
      • Польський президент також вагається щодо поїздки через відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю.
      • Співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.

      Водночас видання застерегло, що ця інформація наразі є неофіційною.

      Раніше Щерський в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці урочистості, якщо буде виконано очікування польської сторони.

      "Очевидним є те, що сценарій, за яким президент Путін є головним гостем і головним спікером, насправді створює йому можливість продовжувати ці образливі та брехливі тези про перебіг і причини Другої світової війни", – зазначив Щерський.

      Якими словами Путін розізлив Польщу

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею" і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Путін також додав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Як відреагували у Польщі

      Який курс долара і євро в обмінниках України
      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Новини політики Анджей Дуда Володимир Путін Новини Ізраїля Новини Польщі євреї
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