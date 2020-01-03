Дуда може не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима через Путіна
Президент Польщі Анджей Дуда може відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у вшануванні визволення концтабору в Освенцимі. Серед причин – участь в урочистостях президента Росії Володимира Путіна.
Інформацію підтвердив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, пише Polskie Radio.
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Урочистості з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі заплановані на 22-23 січня в Єрусалимі. Їх організовує інститут "Яд Вашем".
Чому Польща може відмовитися від участі у заходах
- У країні вважають ізраїльські урочистості конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня.
- Також Польщу не задовольняє той факт, що головним спікером, окрім президента Ізраїлю Реувена Рівліна, буде президент Росії Володимир Путін.
- Польський президент також вагається щодо поїздки через відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю.
- Співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.
Водночас видання застерегло, що ця інформація наразі є неофіційною.
Раніше Щерський в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці урочистості, якщо буде виконано очікування польської сторони.
"Очевидним є те, що сценарій, за яким президент Путін є головним гостем і головним спікером, насправді створює йому можливість продовжувати ці образливі та брехливі тези про перебіг і причини Другої світової війни", – зазначив Щерський.
Якими словами Путін розізлив Польщу
- 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею" і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
- Путін також додав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".
Як відреагували у Польщі
- Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.
- Польща також заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.
- Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.