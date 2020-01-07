Польша готовит достойный ответ Путину за его наглую ложь об истории
В парламенте Польши готовят закон, который будет запрещать Кремлю распространять свою пропаганду и ложь в отношении польской истории.
Об этом в Твиттере сообщила вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блонская. По словам парламентария, соответствующий проект закона представят на следующем заседании польского парламента.
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Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, что клевещет на Польшу. Мы должны выработать единую позицию по защите доброго имени нашей страны!
– отметила политик.
Председатель фракции "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, со своей стороны, отметил, что сейчас комитет Сейма по вопросам внешней политики работает над соответствующим документом. А планируют над ним завершить работу в среду, 8 января.
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Каким заявлением Россия разозлила Польшу
24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.
В то же время хозяин Кремля подчеркнул, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши"была уже где-то на польско-румынской границе" "разговаривать на эту тему не с кем".
Как отреагировали поляки
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.
Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.
Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.