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      Польша готовит достойный ответ Путину за его наглую ложь об истории

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      В Польше готовят закон против российской пропаганды / Коллаж 24 канала

      В парламенте Польши готовят закон, который будет запрещать Кремлю распространять свою пропаганду и ложь в отношении польской истории.

      Об этом в Твиттере сообщила вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блонская. По словам парламентария, соответствующий проект закона представят на следующем заседании польского парламента.

      К теме! Германия напомнила Путину, как Сталин и Гитлер разделили Польшу

      Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, что клевещет на Польшу. Мы должны выработать единую позицию по защите доброго имени нашей страны!
      – отметила политик.

      Председатель фракции "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, со своей стороны, отметил, что сейчас комитет Сейма по вопросам внешней политики работает над соответствующим документом. А планируют над ним завершить работу в среду, 8 января.

      Интересно! Дуда может не поехать в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина

      Каким заявлением Россия разозлила Польшу

      24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.

      В то же время хозяин Кремля подчеркнул, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши"была уже где-то на польско-румынской границе" "разговаривать на эту тему не с кем".

      Как отреагировали поляки

      Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.

      Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.

      Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России История Новости Польши
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