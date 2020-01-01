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      Главный раввин Польши прокомментировал заявление Путина об "антисемитской свинье"

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      Ответ главного раввина Польши на обвинения Путина / volynnews.com

      Владимир Путин обвинил посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме. Такое заявление в Польше назвали безответственным и вырванным из контекста.

      Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и главы польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтин, опубликованной в газете Rzechpospolita.

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      В своем заявлении Шудрих и Колодзейски-Полтин отмечают, что обвинения Путина подкреплены "единственным предложением, вырванным из контекста".

      Они также напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

      Шудрих и Колодзейски-Полтин отметили и то, что Германия "не скрывает правды о Второй мировой войне". Этого они пожелали и России.

      Какими словами Путин разозлил Польшу

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласовании с его антисемитскими взглядами.
      • Путин также добавил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власти Польши "были уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не было с кем".

      Как отреагировали поляки

      • Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.
      • Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой.

      Как отреагировала Германия

      Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советский Союз поделили Польшу. Так в Германии отреагировали на заявление Путина об участии Польши в "развязывании Второй Мировой войны".

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин евреи СССР Война Скандал История Новости Польши
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