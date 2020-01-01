Главный раввин Польши прокомментировал заявление Путина об "антисемитской свинье"

Владимир Путин обвинил посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме. Такое заявление в Польше назвали безответственным и вырванным из контекста.

Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и главы польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтин, опубликованной в газете Rzechpospolita.

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В своем заявлении Шудрих и Колодзейски-Полтин отмечают, что обвинения Путина подкреплены "единственным предложением, вырванным из контекста".

Они также напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

Шудрих и Колодзейски-Полтин отметили и то, что Германия "не скрывает правды о Второй мировой войне". Этого они пожелали и России.

Какими словами Путин разозлил Польшу

24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласовании с его антисемитскими взглядами.

Путин также добавил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власти Польши "были уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не было с кем".

Как отреагировали поляки

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.

Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой.

Как отреагировала Германия

Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советский Союз поделили Польшу. Так в Германии отреагировали на заявление Путина об участии Польши в "развязывании Второй Мировой войны".