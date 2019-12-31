Семеро украинцев ожидают возможной экстрадиции из Польши в Россию

Из-за запросов Интерпола от 2016 и до 2019 в Польше задержали 19 украинцев. Эти запросы с требованием экстрадиции созданы по инициативе России. Сейчас 7 граждан Украины все еще ожидают решения поляков.

Об этом рассказало " Общественное радио " со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: По меньшей мере 10 украинцев депортируют из Гонконга, – СМИ

Что известно о украинцах, задержанных в Польше по спровоцированных Россией запросах Интерпола

Всего известно о 19 задержанных в Польше граждан Украины в период 2016 – 2019.

7 украинцев удерживают из-за запросов об их экстрадиции в Российскую Федерацию.

3 украинца имеют решение польского суда о запрете выезжать за пределы Польши.

4 украинцев России уже точно не выдадут (но в МИД не объяснили, каким образом этого удалось достичь).

Где находятся еще 5 задержанных и в каком состоянии их дела – в МИД не сообщили.

Какие претензии имела Россия к задержанным в Польше украинцам

Аргументы для Интерпола со стороны РФ были, в основном, следующие: украинцев подозревают в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотических средств и разбойным нападениям.

Почему Польша не возвращает украинцев – Украине

Представитель омбудсмена Людмилы Денисовой по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга говорит, что Польша не выдает украинцев России, но и не освобождает их.

Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Запущен экстрадиционный механизм. С одной стороны, Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе – перед Россией". А с другой стороны, говорит: "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России",

– пояснил Мамалыга.

Он также рассказал и о том, что среди задержанных в Польше украинцев есть добровольцы и ветераны АТО.