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      Семеро украинцев ожидают возможной экстрадиции из Польши в Россию

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      По требованию Интерпола в Польше задерживали 19 украинцев / foreignpolicy.com.ua

      Из-за запросов Интерпола от 2016 и до 2019 в Польше задержали 19 украинцев. Эти запросы с требованием экстрадиции созданы по инициативе России. Сейчас 7 граждан Украины все еще ожидают решения поляков.

      Об этом рассказало "Общественное радио" со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

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      Что известно о украинцах, задержанных в Польше по спровоцированных Россией запросах Интерпола

      • Всего известно о 19 задержанных в Польше граждан Украины в период 2016 – 2019.
      • 7 украинцев удерживают из-за запросов об их экстрадиции в Российскую Федерацию.
      • 3 украинца имеют решение польского суда о запрете выезжать за пределы Польши.
      • 4 украинцев России уже точно не выдадут (но в МИД не объяснили, каким образом этого удалось достичь).
      • Где находятся еще 5 задержанных и в каком состоянии их дела – в МИД не сообщили.

      Какие претензии имела Россия к задержанным в Польше украинцам

      Аргументы для Интерпола со стороны РФ были, в основном, следующие: украинцев подозревают в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотических средств и разбойным нападениям.

      Почему Польша не возвращает украинцев – Украине

      Представитель омбудсмена Людмилы Денисовой по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга говорит, что Польша не выдает украинцев России, но и не освобождает их.

      Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Запущен экстрадиционный механизм. С одной стороны, Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе – перед Россией". А с другой стороны, говорит: "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России",
      – пояснил Мамалыга.

      Он также рассказал и о том, что среди задержанных в Польше украинцев есть добровольцы и ветераны АТО.

      9 ноября в Польше по запросу России задержали сотрудника секретариата Людмилы Денисовой – ветерана АТО Игоря "Тополя" Мазура.

      Дело получило громкую огласку, МВД Украины требовало изъять украинца из розыска Интерпола. 14 ноября Мазур вернулся в Украину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Людмила Денисова Игорь Мазур Новости Польши Новости Украины Новости политики
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