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      Семеро українців очікують ймовірної екстрадиції з Польщі до Росії

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      На вимогу Інтерполу у Польщі затримували 19 українців / foreignpolicy.com.ua

      Через запити Інтерполу від 2016 і до 2019 у Польщі затримали 19 українців. Ці запити з вимогою екстрадиції створені за ініціативою Росії. Наразі 7 громадян України все ще очікують на рішення поляків.

      Про це розповіло "Громадське радіо" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

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      Що відомо про українців, яких затримали в Польщі на спровоковані Росією запити Інтерполу

      • Всього відомо про 19 затриманих у Польщі громадян України в період 2016 – 2019 років.
      • 7 українців утримують через запити про їхню екстрадицію до Російської Федерації.
      • 3 українці мають ухвалу польського суду про заборону виїжджати за межі Польщі.
      • 4 українців Росії вже точно не видадуть (але у МЗС не пояснили, у який спосіб цього вдалося досягти).
      • Де перебувають ще 5 затриманих та у якому стані їхні справи – у МЗС не повідомили.

      Які претензії мала Росія до затриманих у Польщі українців

      Аргументи для Інтерполу з боку РФ були, здебільшого, такими: українців підозрюють у причетності до торгівлі зброєю, контрабанди наркотичних засобів та розбійних нападів.

      Чому Польща не повертає українців – Україні

      Представник омбудсменки Людмили Денісової з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства Андрій Мамалига каже, що Польща не видає українців Росії, але й не звільняє їх.

      Польща заявляє, що їх видавати не буде, але й відмовляється їх звільняти. Запущено екстрадиційний механізм. З одного боку, Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, в тому числі – перед Росією". А з іншого боку, каже: "Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти Росії",
      – пояснив Мамалига.

      Він також розповів і про те, що серед затриманих у Польщі українців є добровольці й ветерани АТО.

      9 листопада у Польщі за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Людмили Денісової – ветерана АТО Ігоря "Тополю" Мазура.

      Справа набула гучного розголосу, МВС України вимагало вилучити українця з розшуку Інтерполу. 14 листопада Мазур повернувся до України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Ігор Мазур Людмила Денісова
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