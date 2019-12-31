Семеро українців очікують ймовірної екстрадиції з Польщі до Росії
Через запити Інтерполу від 2016 і до 2019 у Польщі затримали 19 українців. Ці запити з вимогою екстрадиції створені за ініціативою Росії. Наразі 7 громадян України все ще очікують на рішення поляків.
Про це розповіло "Громадське радіо" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.
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Що відомо про українців, яких затримали в Польщі на спровоковані Росією запити Інтерполу
- Всього відомо про 19 затриманих у Польщі громадян України в період 2016 – 2019 років.
- 7 українців утримують через запити про їхню екстрадицію до Російської Федерації.
- 3 українці мають ухвалу польського суду про заборону виїжджати за межі Польщі.
- 4 українців Росії вже точно не видадуть (але у МЗС не пояснили, у який спосіб цього вдалося досягти).
- Де перебувають ще 5 затриманих та у якому стані їхні справи – у МЗС не повідомили.
Які претензії мала Росія до затриманих у Польщі українців
Аргументи для Інтерполу з боку РФ були, здебільшого, такими: українців підозрюють у причетності до торгівлі зброєю, контрабанди наркотичних засобів та розбійних нападів.
Чому Польща не повертає українців – Україні
Представник омбудсменки Людмили Денісової з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства Андрій Мамалига каже, що Польща не видає українців Росії, але й не звільняє їх.
Польща заявляє, що їх видавати не буде, але й відмовляється їх звільняти. Запущено екстрадиційний механізм. З одного боку, Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, в тому числі – перед Росією". А з іншого боку, каже: "Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти Росії",
– пояснив Мамалига.
Він також розповів і про те, що серед затриманих у Польщі українців є добровольці й ветерани АТО.
9 листопада у Польщі за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Людмили Денісової – ветерана АТО Ігоря "Тополю" Мазура.
Справа набула гучного розголосу, МВС України вимагало вилучити українця з розшуку Інтерполу. 14 листопада Мазур повернувся до України.