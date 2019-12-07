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      Щонайменше 10 українців депортують з Гонконгу, – ЗМІ

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      Ілюстративне фото

      Громадян України затримують у аеропортах Гонконгу та готують до депортації. Навіть тих, хто має всі законні підстави для перебування у мегаполісі.

      Про це повідомила активістка Катерина Самара, яку відправили додому відразу після прильоту, повідомляє TK Media.

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      Коли на пропускному пункті в аеропорту прикордонники побачили герб України на її паспорті, то попросили пройти в окреме приміщення для перевірки документів. Там жінку допитали.

      Після цього змусили підписати документ про те, що вона не може в'їжджати до Гонконгу. За словами Самари, схожу процедуру застосували ще до щонайменше 10 українців. 

      Активісти припускають, що влада Гонконга могла піти на крайні заходи через те, що проросійські і прокитайські ЗМІ намагаються роздути скандал довкола участі українців у масових протестах, які тривають у мегаполісі від червня 2019 року.

      На останніх, зокрема, бачили членів української організації "Гонор". Їх прокитайські ЗМІ вже назвали неонацистами.


      Скріншот з матеріалу Global Times

      Що відомо про протести у Гонконгу

      Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно рохи відділений від материкової частини країни.

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      Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.

      Протести у Гонконгу
      Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

      Більше про протести у Гонконгу – читайте тут.

      Тривожні кадри протестів у Гонконгу – дивіться відео 24 каналу: 

       

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Протести Протести у Гонконгу
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