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      Підтримка протестувальників у Гонконгу: Китай відповів США санкціями

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      Китай запровадив проти США санкції / dw.com

      Китайська влада запровадила санкції проти США та деяких неурядових організацій зі штаб-квартирами, розташованих в США. Так Китай відреагував на американські закони щодо підтримки протестувальників у Гонконгу.

      Санкції китайська влада пояснює нібито "безвідповідальною поведінкою" Вашингтона та втручанням у внутрішні справи Китаю, пов’язані з Гонконгом, повідомили у китайському МЗС.

      Зверніть увагу: США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції

      Які саме санкції запровадив Китай

      • Місцева влада призупинила розгляд запитів на відвідування Гонконгу американськими військовими кораблями та літаками.
      • Санкції запровадили також проти некомерційних організацій, а саме: Human Rights Watch, Національного фонду демократії та Freedom House. Їх влада Китаю звинувачує в підтримці протестів в Гонконгу.

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      Про реакцію США на протести в Гонконгу

      Дональд Трамп, не зважаючи на протести китайської влади, підписав два закони, спрямовані на захист прав людини та демократії в Гонконгу. 

      • Перший закон про права людини та демократію в Гонконгу зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус.
      • Другий – забороняє продаж певних засобів для стримування натовпів поліцейським силам Гонконгу. Серед них – сльозогінний газ, гумові кулі та електрошокери.

      Про протести в Гонконгу

      • Приводом для початку мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.Протестувальники вважали, що такий закон покладе край автономності Гонконгу.
      • Акції протесту, які не вщухають вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.
      • Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не подобаються авторитарні методи та жорсткий контроль з боку Пекіна. За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю повинна відбутися у 2047 році.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини США Китай Протести у Гонконгу
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