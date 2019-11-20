Гонконг: Сенат США ухвалив важливий законопроєкт на підтримку протестувальників
Сенат США прийняв важливий законопроєкт, спрямований на захист прав людини та демократії в Гонконгу. За рішення проголосували всі без винятку сенатори.
Китайська влада висловлювала протест проти схвалення цього законопроєкту і продовжує це робити, пише DW.
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Що означає цей законопроєкт?
Закон про права людини та демократію в Гонконгу зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус.
Посадовці, відповідальні за порушення прав людини в Гонконгу, підпадатимуть під санкції.
За документом, Гонконг буде розглядатися як окремий від Китаю торгівельний партнер США, а також вводитиметься низка санкцій проти комуністичної партії,
– пояснив головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов на своїй фейсбук-сторінці.
Зазначимо, законопроєкт ухвалила нижня палата американського парламенту – палата представників. Тепер вони додатково розглянути прийнятий сенаторами документ для усунення розбіжностей.
Крім того, сенатори пропонують заборонити продаж певних засобів для стримування натовпів поліцейським силам Гонконгу. Серед таких – сльозогінний газ, гумові кулі і електрошокери.
Тепер обидва законопроєкти має підписати президент США Дональд Трамп, після того вони стануть чинними. У Китаї тим часом заявляють, що цей крок несприятливим чином позначиться на китайсько-американських стосунках.
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Чому у Гонконгу розпочались протести?
- Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.
- Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
- Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.
- Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.
- За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.