11:04
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Гонконг: Сенат США ухвалив важливий законопроєкт на підтримку протестувальників

      311 Читать новость на русском
      Сенат США прийняв важливий законопроєкт на підтримку протестувальників у Гонконгу / Getty Images

      Сенат США прийняв важливий законопроєкт, спрямований на захист прав людини та демократії в Гонконгу. За рішення проголосували всі без винятку сенатори.

      Китайська влада висловлювала протест проти схвалення цього законопроєкту і продовжує це робити, пише DW.

      Знайте більше: "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести

      Що означає цей законопроєкт?

      Закон про права людини та демократію в Гонконгу зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус.

      Посадовці, відповідальні за порушення прав людини в Гонконгу, підпадатимуть під санкції.

      За документом, Гонконг буде розглядатися як окремий від Китаю торгівельний партнер США, а також вводитиметься низка санкцій проти комуністичної партії,
      – пояснив головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов на своїй фейсбук-сторінці.

      Зазначимо, законопроєкт ухвалила нижня палата американського парламенту – палата представників. Тепер вони додатково розглянути прийнятий сенаторами документ для усунення розбіжностей.

      Крім того, сенатори пропонують заборонити продаж певних засобів для стримування натовпів поліцейським силам Гонконгу. Серед таких – сльозогінний газ, гумові кулі і електрошокери.

      Тепер обидва законопроєкти має підписати президент США Дональд Трамп, після того вони стануть чинними. У Китаї тим часом заявляють, що цей крок несприятливим чином позначиться на китайсько-американських стосунках. 

      Тривожні кадри протестів у Гонконгу – дивіться відео 24 каналу

      Чому у Гонконгу розпочались протести?

      • Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.
      • Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
      • Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.
      • Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.
      • За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.


      Протест у Гонконгу у цифрах / інфографіка 24 каналу

      Депутат в РФ відкрив пам'ятну дошку самому собі: поліція не знайшла порушень
      сьогодні
      5515
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Протести у Гонконгу Новини США Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо
      сьогодні , 09:01 Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо
      Євгенія Мазур 602
      Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      сьогодні , 09:00 Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      Блог Медіа 1377
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      843
      Я не той персонаж, який буде дружити з Росією, – ексклюзивне інтерв'ю з Зеркаль
      сьогодні , 08:29 Я не той персонаж, який буде дружити з Росією, – ексклюзивне інтерв'ю з Зеркаль
      Денис Бігус 2041
      Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      Емал Набі 3565
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук