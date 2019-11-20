Гонконг: Сенат США ухвалив важливий законопроєкт на підтримку протестувальників

Сенат США прийняв важливий законопроєкт, спрямований на захист прав людини та демократії в Гонконгу. За рішення проголосували всі без винятку сенатори.

Китайська влада висловлювала протест проти схвалення цього законопроєкту і продовжує це робити, пише DW.

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Що означає цей законопроєкт?

Закон про права людини та демократію в Гонконгу зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус.

Посадовці, відповідальні за порушення прав людини в Гонконгу, підпадатимуть під санкції.

За документом, Гонконг буде розглядатися як окремий від Китаю торгівельний партнер США, а також вводитиметься низка санкцій проти комуністичної партії,

– пояснив головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов на своїй фейсбук-сторінці.

Зазначимо, законопроєкт ухвалила нижня палата американського парламенту – палата представників. Тепер вони додатково розглянути прийнятий сенаторами документ для усунення розбіжностей.

Крім того, сенатори пропонують заборонити продаж певних засобів для стримування натовпів поліцейським силам Гонконгу. Серед таких – сльозогінний газ, гумові кулі і електрошокери.

Тепер обидва законопроєкти має підписати президент США Дональд Трамп, після того вони стануть чинними. У Китаї тим часом заявляють, що цей крок несприятливим чином позначиться на китайсько-американських стосунках.

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Чому у Гонконгу розпочались протести?

Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.

Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою . Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.

. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять. Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.

колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна. За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.



Протест у Гонконгу у цифрах / інфографіка 24 каналу