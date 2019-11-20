Гонконг: Сенат США принял важный законопроект в поддержку протестующих

Сенат США принял важный законопроект, направленный на защиту прав человека и демократии в Гонконге. За решение проголосовали все без исключения сенаторы.

Китайские власти выражали протест против одобрения этого законопроекта и продолжают это делать, пишет DW.

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Что означает этот законопроект?

Закон о правах человека и демократии в Гонконге обязывает Государственного секретаря Майка Помпео по крайней мере раз в год подтверждать, что в Гонконге сохраняется достаточный уровень автономии. США взамен смогут предоставлять Гонконгу особый торговый статус.

Чиновники, ответственные за нарушение прав человека в Гонконге, будут подпадать под санкции.

По документу, Гонконг будет рассматриваться как отдельный от Китая торговый партнер США, а также вводится ряд санкций против коммунистической партии,

– пояснил главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов на своей странице в фейсбук.

Отметим, законопроект приняла нижняя палата американского парламента – палата представителей. Теперь они должны дополнительно рассмотреть принятый сенаторами документ для устранения разногласий.

Кроме того, сенаторы предлагают запретить продажу определенных средств для сдерживания толп полицейским силам Гонконга. Среди таких – слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

Теперь оба законопроекта должен подписать президент США Дональд Трамп, после этого они станут действующими. В Китае тем временем заявляют, что этот шаг неблагоприятным образом скажется на китайско-американских отношениях.

Тревожные кадры протестов в Гонконге смотрите видео 24 канала

Почему в Гонконге начались протесты?

Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.

Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.

Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более 4 месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

Китайские власти последние 10 лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

По договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.

Протест в Гонконге в цифрах / инфографика 24 канала