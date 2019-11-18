"Борьба за Гонконг": что рассказывают мировые медиа о масштабных протестах

Последние протесты в Гонконге стали менее предсказуемыми и все более опасными. Полем боя становятся университетские городки, а правоохранители и студенты сходятся в стычках в различных частях города. Что происходит в Гонконге сейчас, выполнит ли правительство условия протестующих и безопасно ли посещать расшатанный митингами Гонконг – в материале 24 канала.

Город – поле боя

Al-Jazeera начинает свой текст с рассказа о том, что в понедельник полиция Гонконга прорвала баррикады в университетском городке, чтобы арестовать тех, кого загнали внутрь после ночного хаоса. Также издание рассказывает о попытках полиции осуществить штурм перед рассветом.

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Так кампус Политехнического университета стал ареной жестоких столкновений между полицией и протестующими. Некоторые активисты пытались убежать, но их остановили слезоточивым газом. Сотни остались внутри.

Издание отмечает: полиция осуществила большое количество арестов, и это происходило "жутко тихо".

Митингующие атаковали правоохранителей из луков. В частности, в соцсетях распространяется фотография полицейского, из ноги которого торчит стрела. Также у сотрудников полиции летели различные тяжелые предметы и "бензиновые бомбы". Последние, в частности, поджигали все вокруг, включая полицейские бронеавтомобили. Все это запускали с помощью катапульты, дальность стрельбы которых может достигать 40 метров.

This video went viral on China's internet. HK looks like a battlefield tonight. Rioters attacked armored police vehicle with petrol bombs, causing it to catch fire.But police still exercise restraint. Police should be permitted to fire live rounds in this case to counter rioters. pic.twitter.com/dD9Qxl1AUf — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 17, 2019

Полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом. Таким образом этой ночью Гонконг выглядел как поле боя. Официально врачи сообщали о 38 раненых протестующих. Некоторые из них получили ожоги – их полили из водометов струями с содержанием химикатов.

Во дворе университета 23-летний инженер-строитель Джорис заявил, что готов попасть в тюрьму в борьбе против правительства:

Протестующие отреагировали на действия полиции. Мы не отбивались так сильно, как могли бы. Я был готов к тюрьме. Мы боремся за Гонконг!

Президент университета заявил в онлайн-видео, что заключил перемирие с полицией, чтобы позволить протестующим мирно выехать из кампуса. Хотя многие из тех, кто находился на территории учебного заведения, сказали, что не сдадутся.

Мы попали в ловушку здесь, поэтому нам нужно бороться до конца. Если мы не будем воевать, Гонконгу наступит конец,

– цитирует издание 19-летнего митингующего.

В другой части города демонстранты бродили по улицам вокруг популярных туристических районов. Часть из них – вооруженные "бензиновыми бомбами". Другие копали тротуарную плитку и использовали кирпичи для перекрытия дорог. В центре, в доме корпоративных штабов и дизайнерских магазинов, офисные сотрудники также вышли на улицы.

Вспышка насилия за последнюю неделю очень возбудила жизни в Гонконге. В частности, из-за этого перекрыли тоннель рядом с Политехническим университетом и остановили железнодорожное сообщение. Школы тоже закрыли.

Как отмечает издание, большинство людей надеется, что это скоро закончится, однако, с другой стороны, протестующие считают свои требования оправданными, поэтому все еще не отступают и, вероятно, мы увидим еще большее сопротивление.

Что требуют протестующие в Гонконге?

- Полного отзыва законопроекта об экстрадиции.

- Отказа от квалификации действий протестующих как "восстание".

- Освобождение всех политзаключенных и арестованных.

- Отставку главы администрации Гонконга Керри Лам.

- Проведения независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.

Накануне на улицах города, неподалеку от университета, зафиксировали солдат из Народно-освободительной армии Китая. Они вышли из своих казарм, чтобы помочь убирать баррикады и мусор, который скопился в результате акций протестов.

Присутствие в городе китайских солдат, даже для очистки улиц, рискует разжечь спор о статусе Гонконга как автономной зоны. Китайские войска появились на улицах Гонконга только один раз с 1997 года, чтобы помочь справиться с разрушительными последствиями тайфуна.

Руководство в Гонконге в свою очередь не смогло ответить на "очень серьезные опасения" по усилению контроля со стороны Пекина.

Правительство города решило относиться к этому, как к обычному делу и не имел желания вести переговоры или прислушаться к требованиям протестующих. В конце концов, там должно быть какое-то политическое решение,

– резюмирует Al-Jazeera со ссылкой на экспертов.

Что происходит в Гонконге: видео

Осада университета и опасение репрессий

Хаос снова заставил Гонконг выглядеть в телевизионных обзорах больше как зона войны, чем финансовый центр, пишет Bloomberg. Признаки расстройства были очевидны: правительство приказало школам шестой день оставаться закрытыми, большой тоннель, связывающий район Коулун с островом Гонконг, закрыт также.

Мы должны рискнуть. У нас нет альтернативы,

– заявил изданию 26-летний протестующий.

Некоторых членов протестного движения предупредили, что осада может закончиться масштабным кровопролитием.

Усиление насилия заставило многие крупные университеты отменить весь семестр и привело к отмене занятий в дорогих частных школах Гонконга. Бесчисленные значительные события, музыкальные фестивали и концерты были отменены или перенесены.

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Протесты поддержали на уровне со студентами и "белые воротнички" и люди, которых не слишком интересует политика. Однако сейчас они хотят показать миру и правительству, что "будут бороться за Гонконг".

Это – политическая проблема, которая требует политического решения... Но когда насилие доходит до того, что протестующие бросают сотни "бензиновых бомб", а луки и стрелы ранят людей, наступает момент, когда ты не можешь этого отпустить,

– цитирует издание бывшего руководителя Бюро криминальной разведки полиции Гонконга.

Правительство города при этом настаивает на том, что не будет уступать никаким дальнейшим политическим требованиям. Хотя тактика протестования начинает приводить к более жестоким противостояниям.

Безопасно ли посещать Гонконг прямо сейчас?

Гонконгцы протестуют уже более пяти месяцев, а демонстрации становятся все более жестокими и разрушительными. Однако руководство города утверждает: Гонконг все еще открыт для бизнеса. CNN анализирует, все же безопасно его посещать. Итак, что нужно знать, если вы планируете поездку в Гонконг.

Гонконг, как правило, легкое место для путешествия. Здесь мало людей владеют автомобилями, поскольку общественный транспорт дешевый и эффективный.



Акции становятся все более жестокими

Система состоит из современного метрополитена, большого количества автобусных маршрутов, дороги в пригородах, паромов на отдаленные острова и трамвая. "Аэропорт-экспресс" доставит вас из аэропорта до центра города за менее чем 30 минут за примерно 14 долларов. Uber доступен, но он не так популярен, как в США.

Однако протесты, особенно те, которые не санкционированы с полицией и властью, могут очень усложнить путь к месту назначения. Например, в начале октября власти закрыли магистральную железную дорогу. Периодически наземный транспорт замирает из-за протестов.

Акции, как правило, организуются в Интернете, часто в Telegram, поэтому туристам трудно узнать, когда именно они запланированы.

Столкновения между правоохранителями и протестующими в Гонконге продолжаются

Когда акции начинаются, власть быстро закрывает железнодорожные вокзалы, тогда как автобусы вынуждены договариваться с протестующими, чтобы иметь возможность переехать. Транспортная инфраструктура города также стала мишенью для митингующих, практикующих перекрытие дорог. К тому же, поезда и автобусы периодически ломают вандалы.

Большинство протестов быстро возникают, казалось бы, без предупреждения, в разных частях города. Консульства рекомендуют следить за местными новостями и сообщениями полиции, чтобы избежать демонстраций.

Если вы попали на место столкновений митингующих с правоохранителями, старайтесь не оказаться между двумя сторонами, поскольку это – самое опасное место.

Важно также знать, что закон Гонконга позволяет полиции останавливать любого на улице и просить показать документы.

Правоохранители запускают струи с химикатами из водометов

Для тех, кто желает приехать в город, может учитывать, что билеты на самолет и номера в отеле сейчас дешевле. Также фактически отсутствуют очереди в туристические места и на события, которые открыты для посетителей.

Основные достопримечательности города остаются открытыми. Местный Диснейленд также открыт для туристов.

И, несмотря на масштабные столкновения, власти Гонконга уверяет: "Основы и институциональную основу местной экономики и общества остаются сильными".



Что известно о протестах в Гонконге