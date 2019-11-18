"Борьба за Гонконг": что рассказывают мировые медиа о масштабных протестах
Последние протесты в Гонконге стали менее предсказуемыми и все более опасными. Полем боя становятся университетские городки, а правоохранители и студенты сходятся в стычках в различных частях города. Что происходит в Гонконге сейчас, выполнит ли правительство условия протестующих и безопасно ли посещать расшатанный митингами Гонконг – в материале 24 канала.
Город – поле боя
Al-Jazeera начинает свой текст с рассказа о том, что в понедельник полиция Гонконга прорвала баррикады в университетском городке, чтобы арестовать тех, кого загнали внутрь после ночного хаоса. Также издание рассказывает о попытках полиции осуществить штурм перед рассветом.
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Так кампус Политехнического университета стал ареной жестоких столкновений между полицией и протестующими. Некоторые активисты пытались убежать, но их остановили слезоточивым газом. Сотни остались внутри.
Издание отмечает: полиция осуществила большое количество арестов, и это происходило "жутко тихо".
Митингующие атаковали правоохранителей из луков. В частности, в соцсетях распространяется фотография полицейского, из ноги которого торчит стрела. Также у сотрудников полиции летели различные тяжелые предметы и "бензиновые бомбы". Последние, в частности, поджигали все вокруг, включая полицейские бронеавтомобили. Все это запускали с помощью катапульты, дальность стрельбы которых может достигать 40 метров.
Полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом. Таким образом этой ночью Гонконг выглядел как поле боя. Официально врачи сообщали о 38 раненых протестующих. Некоторые из них получили ожоги – их полили из водометов струями с содержанием химикатов.
Во дворе университета 23-летний инженер-строитель Джорис заявил, что готов попасть в тюрьму в борьбе против правительства:
Протестующие отреагировали на действия полиции. Мы не отбивались так сильно, как могли бы. Я был готов к тюрьме. Мы боремся за Гонконг!
Президент университета заявил в онлайн-видео, что заключил перемирие с полицией, чтобы позволить протестующим мирно выехать из кампуса. Хотя многие из тех, кто находился на территории учебного заведения, сказали, что не сдадутся.
Мы попали в ловушку здесь, поэтому нам нужно бороться до конца. Если мы не будем воевать, Гонконгу наступит конец,
– цитирует издание 19-летнего митингующего.
В другой части города демонстранты бродили по улицам вокруг популярных туристических районов. Часть из них – вооруженные "бензиновыми бомбами". Другие копали тротуарную плитку и использовали кирпичи для перекрытия дорог. В центре, в доме корпоративных штабов и дизайнерских магазинов, офисные сотрудники также вышли на улицы.
Вспышка насилия за последнюю неделю очень возбудила жизни в Гонконге. В частности, из-за этого перекрыли тоннель рядом с Политехническим университетом и остановили железнодорожное сообщение. Школы тоже закрыли.
Как отмечает издание, большинство людей надеется, что это скоро закончится, однако, с другой стороны, протестующие считают свои требования оправданными, поэтому все еще не отступают и, вероятно, мы увидим еще большее сопротивление.
Что требуют протестующие в Гонконге?
- Полного отзыва законопроекта об экстрадиции.
- Отказа от квалификации действий протестующих как "восстание".
- Освобождение всех политзаключенных и арестованных.
- Отставку главы администрации Гонконга Керри Лам.
- Проведения независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.
Накануне на улицах города, неподалеку от университета, зафиксировали солдат из Народно-освободительной армии Китая. Они вышли из своих казарм, чтобы помочь убирать баррикады и мусор, который скопился в результате акций протестов.
Присутствие в городе китайских солдат, даже для очистки улиц, рискует разжечь спор о статусе Гонконга как автономной зоны. Китайские войска появились на улицах Гонконга только один раз с 1997 года, чтобы помочь справиться с разрушительными последствиями тайфуна.
Руководство в Гонконге в свою очередь не смогло ответить на "очень серьезные опасения" по усилению контроля со стороны Пекина.
Правительство города решило относиться к этому, как к обычному делу и не имел желания вести переговоры или прислушаться к требованиям протестующих. В конце концов, там должно быть какое-то политическое решение,
– резюмирует Al-Jazeera со ссылкой на экспертов.
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Осада университета и опасение репрессий
Хаос снова заставил Гонконг выглядеть в телевизионных обзорах больше как зона войны, чем финансовый центр, пишет Bloomberg. Признаки расстройства были очевидны: правительство приказало школам шестой день оставаться закрытыми, большой тоннель, связывающий район Коулун с островом Гонконг, закрыт также.
Мы должны рискнуть. У нас нет альтернативы,
– заявил изданию 26-летний протестующий.
Некоторых членов протестного движения предупредили, что осада может закончиться масштабным кровопролитием.
Усиление насилия заставило многие крупные университеты отменить весь семестр и привело к отмене занятий в дорогих частных школах Гонконга. Бесчисленные значительные события, музыкальные фестивали и концерты были отменены или перенесены.
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Протесты поддержали на уровне со студентами и "белые воротнички" и люди, которых не слишком интересует политика. Однако сейчас они хотят показать миру и правительству, что "будут бороться за Гонконг".
Это – политическая проблема, которая требует политического решения... Но когда насилие доходит до того, что протестующие бросают сотни "бензиновых бомб", а луки и стрелы ранят людей, наступает момент, когда ты не можешь этого отпустить,
– цитирует издание бывшего руководителя Бюро криминальной разведки полиции Гонконга.
Правительство города при этом настаивает на том, что не будет уступать никаким дальнейшим политическим требованиям. Хотя тактика протестования начинает приводить к более жестоким противостояниям.
Безопасно ли посещать Гонконг прямо сейчас?
Гонконгцы протестуют уже более пяти месяцев, а демонстрации становятся все более жестокими и разрушительными. Однако руководство города утверждает: Гонконг все еще открыт для бизнеса. CNN анализирует, все же безопасно его посещать. Итак, что нужно знать, если вы планируете поездку в Гонконг.
Гонконг, как правило, легкое место для путешествия. Здесь мало людей владеют автомобилями, поскольку общественный транспорт дешевый и эффективный.
Акции становятся все более жестокими
Система состоит из современного метрополитена, большого количества автобусных маршрутов, дороги в пригородах, паромов на отдаленные острова и трамвая. "Аэропорт-экспресс" доставит вас из аэропорта до центра города за менее чем 30 минут за примерно 14 долларов. Uber доступен, но он не так популярен, как в США.
Однако протесты, особенно те, которые не санкционированы с полицией и властью, могут очень усложнить путь к месту назначения. Например, в начале октября власти закрыли магистральную железную дорогу. Периодически наземный транспорт замирает из-за протестов.
Акции, как правило, организуются в Интернете, часто в Telegram, поэтому туристам трудно узнать, когда именно они запланированы.
Столкновения между правоохранителями и протестующими в Гонконге продолжаются
Когда акции начинаются, власть быстро закрывает железнодорожные вокзалы, тогда как автобусы вынуждены договариваться с протестующими, чтобы иметь возможность переехать. Транспортная инфраструктура города также стала мишенью для митингующих, практикующих перекрытие дорог. К тому же, поезда и автобусы периодически ломают вандалы.
Большинство протестов быстро возникают, казалось бы, без предупреждения, в разных частях города. Консульства рекомендуют следить за местными новостями и сообщениями полиции, чтобы избежать демонстраций.
Если вы попали на место столкновений митингующих с правоохранителями, старайтесь не оказаться между двумя сторонами, поскольку это – самое опасное место.
Важно также знать, что закон Гонконга позволяет полиции останавливать любого на улице и просить показать документы.
Правоохранители запускают струи с химикатами из водометов
Для тех, кто желает приехать в город, может учитывать, что билеты на самолет и номера в отеле сейчас дешевле. Также фактически отсутствуют очереди в туристические места и на события, которые открыты для посетителей.
Основные достопримечательности города остаются открытыми. Местный Диснейленд также открыт для туристов.
И, несмотря на масштабные столкновения, власти Гонконга уверяет: "Основы и институциональную основу местной экономики и общества остаются сильными".