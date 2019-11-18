Протесты в Гонконге: полиция пригрозила применить боевые патроны

Полиция предупредила, что в случае продолжения использования студентами коктейлей Молотова и стрел – они вынуждены будут применить боевые патроны.

Полиция оцепила университетский городок, в котором укрылись участники протеста, часть из которых оставалась там состоянию на 4:00 по местному времени, передает BBC.

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Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и водометы. Демонстранты в ответ забрасывают полицейских коктейлями Молотова и камнями, выпущенными с импровизированных катапульт. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю, также под "дождь" из коктейлей Молотова ппопал полицейский грузовик на мосту рядом с университетом.



Пожар на мосту у кампусов / twitter

Смотрите видео поджога полицейского грузовика:

После того, как полиция потребовала, чтобы протестующие сдались до 22:00 или против них применят боевые патроны, часть из них отступила. На данный момент боевые патроны против протестующих не применяют.

Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:

Полиция арестовывает всех медицинских работников у политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи. "Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке" , – считает Харитонов.

, – считает Харитонов. Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.

Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не оставят общежития.

Полиция бомбит газом все дороги вокруг университета.

Студентам удалось отбиться, полиция частично отступила.

Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:

В общем протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Сначала – из-за попытки ввести закон об экстрадиции в материковый Китай, и впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.

ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019