Протесты в Гонконге: полиция пригрозила применить боевые патроны
Полиция предупредила, что в случае продолжения использования студентами коктейлей Молотова и стрел – они вынуждены будут применить боевые патроны.
Полиция оцепила университетский городок, в котором укрылись участники протеста, часть из которых оставалась там состоянию на 4:00 по местному времени, передает BBC.
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Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и водометы. Демонстранты в ответ забрасывают полицейских коктейлями Молотова и камнями, выпущенными с импровизированных катапульт. Пострадавшим оказывают помощь медики.
Участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю, также под "дождь" из коктейлей Молотова ппопал полицейский грузовик на мосту рядом с университетом.
Пожар на мосту у кампусов / twitter
Смотрите видео поджога полицейского грузовика:
После того, как полиция потребовала, чтобы протестующие сдались до 22:00 или против них применят боевые патроны, часть из них отступила. На данный момент боевые патроны против протестующих не применяют.
Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:
- Полиция арестовывает всех медицинских работников у политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи. "Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке", – считает Харитонов.
- Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.
- Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не оставят общежития.
- Полиция бомбит газом все дороги вокруг университета.
- Студентам удалось отбиться, полиция частично отступила.
Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:
В общем протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Сначала – из-за попытки ввести закон об экстрадиции в материковый Китай, и впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.
ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019
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