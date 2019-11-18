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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Протесты в Гонконге: полиция пригрозила применить боевые патроны

      31 Читати новину українською
      Пожар на мосту в Гонконге / @kowloon1188

      Полиция предупредила, что в случае продолжения использования студентами коктейлей Молотова и стрел – они вынуждены будут применить боевые патроны.

      Полиция оцепила университетский городок, в котором укрылись участники протеста, часть из которых оставалась там состоянию на 4:00 по местному времени, передает BBC.

      Важно: Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым фото и видео бурных событий в Гонконге

      Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и водометы. Демонстранты в ответ забрасывают полицейских коктейлями Молотова и камнями, выпущенными с импровизированных катапульт. Пострадавшим оказывают помощь медики.

      Участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю, также под "дождь" из коктейлей Молотова ппопал полицейский грузовик на мосту рядом с университетом.

      Протести в Гонконгу
      Пожар на мосту у кампусов / twitter

      Смотрите видео поджога полицейского грузовика:

      После того, как полиция потребовала, чтобы протестующие сдались до 22:00 или против них применят боевые патроны, часть из них отступила. На данный момент боевые патроны против протестующих не применяют.

      Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:

      • Полиция арестовывает всех медицинских работников у политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи. "Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке", – считает Харитонов.
      • Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.
      • Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не оставят общежития.
      • Полиция бомбит газом все дороги вокруг университета.
      • Студентам удалось отбиться, полиция частично отступила.

      Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:

      В общем протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Сначала – из-за попытки ввести закон об экстрадиции в материковый Китай, и впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.

      ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019

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      17 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Китай Оружие Протесты в Гонконге
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