Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге

Ситуация в Гонконге обострилась, полиция, вероятно, готовится к вооруженному штурму университета, где осели студенты-протестующие. Другие участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю. Уже известно о гибели демонстранта и раненом полицейском.

17 ноября демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автотоннель "Бухта Кросс" под проливом Виктория, как пишет South China Morning Post. Протестующие пытаются блокировать несколько дорог вокруг тоннеля (таких тоннелей три), которые связывают Гонконг с материковым Китаем.

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Именно мост, о котором идет речь, соединяет метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого активно участвуют в протестах. Теперь этот мост горит, огонь никто не контролирует, и даже неизвестно, есть ли на мосту люди.

Rioters went on arson sprees in fiery standoff with police outside Hong Kong Polytechnic University in Hung Hom on Sunday. An armored police vehicle was set on fire by a hail of petrol bombs hurled by rioters. #HongKong #香港 pic.twitter.com/N1tpsdmvr8 — China Daily (@ChinaDaily) November 17, 2019

Между тем полиция окружила общежития университета, блокируя студентов.

Hong kong polices lost control, even their commander shout “stop” to them and they kept shooting and running. Pls spread it out. Hong Kong students and citizens need help.#HongKongProstest #hongkong #SOSHK #sos pic.twitter.com/e1M96jP4vX — iohc.choi (@maskcrowhk) November 17, 2019

Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:

► Полиция арестовывает всех медицинских работников возле политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи.

"Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке", - считает Харитонов.

► Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.

► Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не покинут общежития.

► Полиция бомбит газом все дороги, лежащие вокруг университета.

Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:

Онлайн-трансляцию из Гонконга можно смотреть на странице Stand News в фейсбуке:​

К слову, накануне полицейские уже применяли оружие против демонстрантов.

18 hours on, battle outside Polytechnic University of Hong Kong is still fierce. #HKprotests pic.twitter.com/8esJueYI92 — EYEPRESS NEWS AGENCY (@eyepressnews) November 17, 2019

В целом протесты в Гонконге дляться уже несколько месяцев. Сначала - из-за попытки ввести закон об экстрадиции на материковый Китай, но впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.

Здесь видео, как сожгли грузовик полиции:

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Фото из Гонконга (соцсети, Getty, AFP):

ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019