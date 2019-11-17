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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге

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      Ситуация в Гонконге – критическая / twitter.com/joshuawongcf

      Ситуация в Гонконге обострилась, полиция, вероятно, готовится к вооруженному штурму университета, где осели студенты-протестующие. Другие участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю. Уже известно о гибели демонстранта и раненом полицейском.

      17 ноября демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автотоннель "Бухта Кросс" под проливом Виктория, как пишет South China Morning Post. Протестующие пытаются блокировать несколько дорог вокруг тоннеля (таких тоннелей три), которые связывают Гонконг с материковым Китаем.

      Читайте также: Гонконг может потерять автономию из-за протестов людей

      Именно мост, о котором идет речь, соединяет метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого активно участвуют в протестах. Теперь этот мост горит, огонь никто не контролирует, и даже неизвестно, есть ли на мосту люди.

      Между тем полиция окружила общежития университета, блокируя студентов.

      Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:

      ► Полиция арестовывает всех медицинских работников возле политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи.

      "Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке", - считает Харитонов.

      ► Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.

      ► Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не покинут общежития.

      ► Полиция бомбит газом все дороги, лежащие вокруг университета.

      Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:

      Онлайн-трансляцию из Гонконга можно смотреть на странице Stand News в фейсбуке:​

      К слову, накануне полицейские уже применяли оружие против демонстрантов.

      В целом протесты в Гонконге дляться уже несколько месяцев. Сначала - из-за попытки ввести закон об экстрадиции на материковый Китай, но впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.

      Здесь видео, как сожгли грузовик полиции:

      Обратите внимание на блог Бориса Немировского: Гонконг: "Кто не скачет - вон в Пекин!"

      Фото из Гонконга (соцсети, Getty, AFP):

       

       

      ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протесты Протесты в Гонконге
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