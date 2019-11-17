Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге
Ситуация в Гонконге обострилась, полиция, вероятно, готовится к вооруженному штурму университета, где осели студенты-протестующие. Другие участники протестов подожгли мост, ведущий к материковому Китаю. Уже известно о гибели демонстранта и раненом полицейском.
17 ноября демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автотоннель "Бухта Кросс" под проливом Виктория, как пишет South China Morning Post. Протестующие пытаются блокировать несколько дорог вокруг тоннеля (таких тоннелей три), которые связывают Гонконг с материковым Китаем.
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Именно мост, о котором идет речь, соединяет метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого активно участвуют в протестах. Теперь этот мост горит, огонь никто не контролирует, и даже неизвестно, есть ли на мосту люди.
Между тем полиция окружила общежития университета, блокируя студентов.
Главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов в фейсбуке сообщил последние новости из Гонконга:
► Полиция арестовывает всех медицинских работников возле политехнического университета, чтобы не предоставляли первой помощи.
"Наиболее вероятно, все идет к большой зачистке", - считает Харитонов.
► Одному из студентов внутри университета попали в глаза, необходима операция.
► Полиция заявила, что начнет штурм с огнестрельным оружием, если студенты не покинут общежития.
► Полиция бомбит газом все дороги, лежащие вокруг университета.
Харитонов обещает публиковать все важные события у себя на странице:
Онлайн-трансляцию из Гонконга можно смотреть на странице Stand News в фейсбуке:
К слову, накануне полицейские уже применяли оружие против демонстрантов.
В целом протесты в Гонконге дляться уже несколько месяцев. Сначала - из-за попытки ввести закон об экстрадиции на материковый Китай, но впоследствии требования демонстрантов расширились - они не хотят жить под контролем Китая вообще.
Здесь видео, как сожгли грузовик полиции:
Обратите внимание на блог Бориса Немировского: Гонконг: "Кто не скачет - вон в Пекин!"
Фото из Гонконга (соцсети, Getty, AFP):
ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОЯБРЯ 2019
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