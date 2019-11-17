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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу

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      Ситуація в Гонконгу – критична / twitter.com/joshuawongcf

      Ситуація в Гонконгу загострилася, поліція, ймовірно, готується до збройного штурму університету, де осіли студенти-протестувальники. Інші учасники протестів підпалили міст, що веде до материкового Китаю. Вже відомо про загибель демонстранта та пораненого поліцейського.

      17 листопади демонстранти в Гонконгу підпалили пішохідний міст біля заїзду до автотунелю "Бухта Крос" під протокою Вікторія, як пише South China Morning Post. Протестувальники намагаються блокувати кілька доріг навколо тунелю (таких тунелів три), що пов'язує Гонконг із материковим Китаєм.

      Читайте також: Гонконг може втратити автономію через протести людей

      Саме міст, про який мовиться, з'єднує метро Хун-Хом і Політехнічний університет, студенти якого беруть активну участь в протестах. Тепер цей міст горить, вогонь ніхто не контролює, і навіть не відомо, чи є на мосту люди.

      Тим часом поліція оточила гуртожитки університету, блокуючи студентів.

      Головний координатор організації "Український центр вільного Гонконгу" Артур Харитонов у фейсбуку повідомив останні новини з Гонконгу:

      ► Поліція заарештовує всіх медичних працівників біля політехнічного університету, щоб не надавали першої допомоги.

      "Найбільш вірогідно, все йде до великої зачистки", – вважає Харитонов.

      ► Одному зі студентів всередині університету влучили в око, необхідна операція.

      Поліція заявила, що розпочне штурм з вогнепальною зброєю, якщо студенти не залишать гуртожитки.

      ► Поліція бомбить газом усі дороги, що лежать навколо університету.

      Харитонов обіцяє публікувати усі важливі події у себе на сторінці:

      Онлайн-трансляцію з Гонконгу можна також дивитися на сторінці Stand News у фейсбуці:

      До слова, у переддень поліцейські вже застосовували зброю проти демонстрантів.

      Загалом протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Спершу – через намагання запровадити закон про екстрадицію в материковий Китай, та згодом вимоги демонстрантів розширилися – вони не хочуть жити під контролем Китаю взагалі.

      Тут відео, як спалили вантажівку поліції: 

      Зверніть увагу на блог Бориса Немировського: Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"

      Фото з Гонконгу (соцмережі, Getty, AFP):

       

       

      Протести в гонконгу: хроніка подій листопада 2019

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протести у Гонконгу Протести
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