Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі

Мітинги у Гонконзі не вщухають з 2014 року, але влада й не думає йти на поступки. До яких методів вдаються силовики, на що сподіваються активісти та до чого тут українська Революція Гідності – розповідає експерт Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

До 1984 року Гонконг перебував під протекторатом Великої Британії, допоки не було укладено декларацію про передачу міста Китаю. Передбачалося, що капіталістичний Гонконг та соціалістичний Китай існуватимуть за принципом "Одна країна – дві системи", однак на практиці це вийшло зовсім не так романтично.

Жителі Гонконгу вже багато років протестують проти спроб комуністичної партії впливати на місцеву владу. В особливо гарячу фазу протести перейшли декілька місяців тому. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

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Активісти дуже надихаються українською Революцією Гідності та навіть влаштовують покази фільмів про Майдан просто неба.

Про ситуацію в Гонконзі сьогодні 24 каналу розповів координатор проекту Free Hong Kong Center ГО "ЛДЛУ" Артур Харитонов. Він особисто спілкується з активістами та вже 5 років займається питаннями захисту гонконгської демократії.

Що таке Free Hong Kong Center? Free Hong Kong Center – це проект ГО "Ліберально-Демократична Ліга України", головною метою якого є висвітлення зв’язків між Україною та Гонконгом, що виникли після Революції Гідності та "Революції парасольок". Їхня мета: інформувати про всі процеси, які поєднують народи України та Гонконгу, а також про протиправні дії Китаю.

Сотні людей отримали інвалідність, поліція застосовує вогнепальну зброю і токсичний газ

Чому жорсткі придушення протестів почалися саме зараз, а не влітку, коли на вулицю виходили мільйони?

Придушення розпочалося де-факто з перших днів, просто воно мало поодинокий характер. Спочатку це були побиття, застосування газових та світлових гранат. Кожного разу, коли поліція застосувала силу, протестувальники виходили ще більшою кількістю. Замість виконання всіх вимог протестувальників, Китай дає дозвіл на ще більш жорстке придушення. І оскільки Пекін не знає інших методів діалогу, окрім як придушення, ми маємо цю жахливу ситуацію з 3 тисячами важкопоранених, 5 тисячами заарештованих та десятками смертей.

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Читав багато про випадки самогубства серед активістів. Розкажи про це детальніше.

Наразі в Гонконзі сталося близько 10 самогубств, які є формою протесту проти дій Китаю. Це специфічні самогубства, які, для розуміння ситуації, можна порівняти з японською традицією накладати на себе руки, коли втрачається людська гідність.

У середньовічній Японії серед самураїв була поширена традиція самогубства, що називалася "харакірі". Коли воїн втрачав честь, він, демонструючи свою мужність, вспорював собі живіт.

Найбільш відомий випадок з загадковим містером Yellow, який першим стрибнув з мосту після кривавого розгону протестів. Його особа закрита від публіки через побажання сім’ї, однак всі знають його як чоловіка у жовтому дощовику.

Чим зараз користуються силовики для придушення протестів?

Поліція розпочала застосовувати вогнепальну, травматичну зброю, а також китайський токсичний газ, що роз'їдає шкіру, очі та органи дихання. Сотні людей вже отримали інвалідність. Особливо поліція любить застосовувати його проти найслабших активістів: дітей та літніх людей на візках.

Поліція застосовує проти протестувальників токсичний газ, який роз'їдає шкіру / Фото з телеграм-каналу Guardians of Hong Kong

Поліція також застосовує сексуальне насилля, особливо – проти молодих жінок. Хоча були випадки й подібних правопорушень й щодо чоловіків.

Чому поліція застосовує свої методи проти слабких?

Вони не встигають відбитися або дати відсіч. І це робить народ Гонконгу дуже злим.

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Дитина постраждала від токсичного газу під час протесту в Гонконзі: дивіться відео

А можна детальніше про сексуальне насильство з боку поліції? Чи багато фактів з цього приводу?

Так, дуже багато. Особи, що зазнали сексуального насилля, давали цілі прес-конференції з цього приводу та розказували про те, що з ними сталося.

Чи були розслідування?

Правоохоронці обіцяли розпочати внутрішні розслідування, але наразі без результатів.

Тобто поліція офіційно визнала факти сексуального насильства з боку силовиків, розпочала розслідування, а результатів немає?

Так.

Силовики – це громадяни міста?

За офіційною версією, так. Але все частіше з'являється інформація, що вони говорять з дуже північним акцентом та мандарином (мовою північних китайців, – 24 канал). Для прикладу, це як російська мова у Франківську або Тернополі.

"Вогнепальної зброї у них немає": як гонконгці добиваються виконання своїх вимог

Були випадки, коли силовики або слідчі приєднувались до протесту та працювали в інтересах громадян?

Я не знаю про такі випадки, однак вони, певно, є. Серед урядовців також є симпатики протестів і вони допомагають, як можуть. Однак, колаборантів, звісно, найбільше.

Поліція повністю відмовляється розслідувати злочини, скоєні силовиками. Саме тому гонконгці вимагають світ втрутитися у ситуацію та створити незалежну міжнародну комісію на чолі з країнами Заходу.

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А які методи боротьби з поліцією використовують протестувальники?

Різні: коктейлі Молотова, бити, щити тощо. Зараз уряд прийняв закон проти масок, але гонконгці продовжують їх носити у знак протесту. Вогнепальної зброї у них немає.

Які наразі вимоги мітингарів? Що треба зробити владі, щоб протести припинились?

Є п'ять головних вимог. Серед них:

повна відмова від ідеї законопроекту про екстрадицію;

відмова від кваліфікації дій протестувальників як "повстання";

звільнення всіх політв’язнів та заарештованих;

відставка уряду;

створення незалежної міжнародної комісії щодо злочинів уряду та поліції та надання прямого виборчого права.

І хоча ідея із законопроектом про екстрадицію провалилася через спротив у Законодавчій раді Гонконгу та великого бізнесу, всі інші питання залишаються актуальними.

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Чи є у мітингарів політичне лоббі у владі та законодавчих органах?

Тільки у Законодавчій раді, яка обирається напів демократичним шляхом. Однак, найбільш продемократичні депутати давно дискваліфіковані. Звісно, ще є районні ради, де є широке демократичне представництво. Ситуація дуже загострюється через чергові вибори до районних рад, які відбудуться вже за кілька тижнів.

Міжнародна підтримка: що може зробити Велика Британія

Нещодавно активісти співали гімн Великої Британії та просили про допомогу. Чи допомагає мітингарям Лондон? Що вони роблять/можуть зробити?

Є дуже сильна підтримка від усіх парламентських партій, особливо – від лібдемів (ліберальних демократів, – 24 канал). Саме у Лондоні працює найпотужніша правозахисна організація щодо Гонконгу – Hong Kong Watch.

Сполучене Королівство – головний суб’єкт у питанні вирішення конфлікту. Саме наступний прем'єр-міністр Британії має вирішити питання щодо перегляду Декларації 1984 року та відновлення британської протекції через масові порушення угоди з боку КНР.

Тобто де-юре Британія може відновити протекцію над Гонконгом в односторонньому порядку?

Теоретично, так. Є багато сценаріїв, за яким Гонконг перестане знаходитися під офіційним китайським суверенітетом. Кожен з цих сценаріїв обговорюється у світових демократичних столицях, адже всі розуміють, що до 2047 року Гонконг є частиною західного світу (за договором, Гонконг може бути інтегровано до Китаю не раніше 2047 року, – 24 канал) з точки зору ментальності та правової системи. Єдиний вихід для КНР, як вийти з ситуації, – вперше почати виконувати принцип "Одна країна, дві системи".

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Лідери революції та паралелі з Україною

Після арешту лідерів активістів, знайшлися нові ідеологи?

Зараз із арештованих лідерів головним є Едвард Лун, але він сидить досить давно і засуджений на 6 років. Він є автором філософії "Liberate Hong Kong. Revolution of our times" – основи протестів 2019 року. Не можу сказати, що ідеологи змінилися з 2014 року. Але з’явилися молоді лідери, ще молодші, ніж 23-річний Джошуа Вонг.

Хто такий Джошуа Вонг? Джошуа Вонг – один з лідерів студентських протестів у Гонконзі, засновник продемократичної студентської групи "Scholarism". У 2014 році група була однією з основних рушійних сил "Революції парасольок". У Китайських ЗМІ цю спільноту називають екстремістською. Активісти спілки та сам Джошуа Вонг неодноразово ставали жертвами політичних переслідувань. Зараз він очолює продемократичну партію Demosistō, яка виступає за самовизначення Гонконгу.

А як щодо тих, яких заарештували після перегляду фільму про Революцію Гідності?

Хоча розслідування щодо топ-лідерів продовжуються, вони зараз на свободі. До цього тижня Джошуа Вонг балотуватися до районної ради, але уряд скасував його реєстрацію. Чергова політична розправа.



"Зима у вогні": гонконзький художник змалював події Революції Гідності / Фото: Janas Lau Illustration



Розгін Євромайдану на ілюстрації гонконзького художника / Фото: Janas Lau Illustration

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Чому влада тримає лідерів опозиції на свободі, а не під арештом, як ми можемо спостерігати у Росії?

Вони вже багато разів сиділи, різні строки. Провадження розпочинаються, потім доходять до суду першої інстанції, потім до апеляції, потім – касація. Це все вимагає часу. Судді Гонконгу не всі є корумпованими, зазвичай – це дуже європейські люди, і тільки деяких з них вдається підкупити та залякати. Тому активісти отримують правову можливість бути на свободі. Адже Гонконг – не Китай, і там усе ще залишаються паростки верховенства права. До того ж, їм допомагають надзвичайно сильні та професійній юристи, які рятують молодих лідерів безкоштовно.

Які настрої серед активістів після останніх подій?

Їм нема чого втрачати. Вони постійно цитують людей Майдану та знаходять сили у незламності українців. Вони будуть боротися до кінця.

Наскільки багато людей готові до активної боротьби? Чи зможуть знову вийти на вулиці 1,7 мільйона громадян?

Більша частина Гонконгу налаштована боротися. Великі марші повторюються періодично, тому, на мою думку, безумовно. Більшість, хто не підтримує протести, або дуже старі люди, або емігранти з материка.



У Гонконзі теж є "антимайдан" /Фото з телеграм-каналу Guardians of Hong Kong

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Так виглядають гонконзькі "антимайданівці" / Фото з телеграм-каналу Guardians of Hong Kong

Якщо влада не йтиме на компроміс, які будуть подальші дії активістів?

Вони будуть продовжувати боротися. І в результаті я бачу лиш два варіанти: або світ втрутиться в ситуацію та захистить Гонконг, або КНР окупує Гонконг, як Тибет.

Йдеться про мирні методи боротьби?

Так. Вони не мають зброї, аби це було не мирно. Бруківка або підпал офісі Сіньхуа (центру китайської пропаганди) неможливо порівнювати з гвинтівками, токсичним газом та іншими засобами придушення протестів.

Чому тема Гонконгу важлива для України?

Гонконг важливий для України в першу чергу тому, що його народ є дуже подібним до українського у сенсі боротьби за свободу та власну ідентичність. Історія становлення гонконгської мови, культури, демократії дуже нагадує українську, особливо – в контексті протистояння тоталітарному сусіду. Росії та Китаю. Методи утисків гонконгців з боку Пекіна дуже подібні до московських: залякування, підкупи, тітушки. Пропекінські сили підкуповують найбідніших виборців рисом.

Гонконгці знаходять величезне натхнення в Україні та в нашій боротьбі 2013-2014 років. Сотні тисяч людей Гонконгу дивилися одночасно документальну стрічку "Зима у вогні" про події на Майдані, вони виносять українські стяги та навіть використовують фразу "Слава Гонконгу", яка повністю запозичена зі "Слава Україні". У вересні вони представили однойменний національний гімн (переклад тексту гімну Гонконгу можна почитати тут).

Гімн Гонконгу, який представили у вересні 2019-го: дивіться відео

Дуже дякую тобі за інтерв’ю!

І тобі дякую.