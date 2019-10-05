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      Під час протестів у Гонконгу вистрілили в підлітка

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      Протести у Гонконгу
      Протести у Гонконгу / Getty images

      У Гонконгу досі тривають антиурядові протести. Під час сутичок ймовірно правоохоронець поранив 14-річного підлітка, він перебуває у лікарні у важкому стані.

      Хлопчик отримав поранення в ногу під час стрілянини, пише Independent.

      Напередодні: Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі, є постраждалі: фото, відео

      Стрілянина сталася в районі Юен Лонг. Поліцейський у цивільному одягу відкрив вогонь після того, як протестувальники оточили його. Поліцейський каже, що мітингувальники на нього напали.

      За даними поліції, правоохоронець вистрелив з метою самооборони. Під час сутичок з вогнепальної зброї був поранений 14-річний підліток, але правоохоронці не прокоментувала, чи його поранив саме працівник поліції.

      Інцидент трапився після того, як влада Гонконгу заборонила вдягати маски під час демонстрацій.

      Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.

      Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

      Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Діти і неповнолітні Зброя Поліція Китай
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