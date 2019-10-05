Під час протестів у Гонконгу вистрілили в підлітка

У Гонконгу досі тривають антиурядові протести. Під час сутичок ймовірно правоохоронець поранив 14-річного підлітка, він перебуває у лікарні у важкому стані.

Хлопчик отримав поранення в ногу під час стрілянини, пише Independent.

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Стрілянина сталася в районі Юен Лонг. Поліцейський у цивільному одягу відкрив вогонь після того, як протестувальники оточили його. Поліцейський каже, що мітингувальники на нього напали.

All available video footage combined together of the shooting in Yuen long, Hong Kong,10.4https://t.co/6lsqNBvigp#HongKongProstests pic.twitter.com/lUZJJv6aLO — kay chan (@kaychan187) 4 октября 2019 г.

За даними поліції, правоохоронець вистрелив з метою самооборони. Під час сутичок з вогнепальної зброї був поранений 14-річний підліток, але правоохоронці не прокоментувала, чи його поранив саме працівник поліції.

Інцидент трапився після того, як влада Гонконгу заборонила вдягати маски під час демонстрацій.

Pro CCP people calling #HongKongProstests barbaric, but this video tells a different story pic.twitter.com/6dl5yHB3cn — Ca2 (@chatown92) 4 октября 2019 г.

Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.



Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.



Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.