Під час протестів у Гонконгу вистрілили в підлітка
У Гонконгу досі тривають антиурядові протести. Під час сутичок ймовірно правоохоронець поранив 14-річного підлітка, він перебуває у лікарні у важкому стані.
Хлопчик отримав поранення в ногу під час стрілянини, пише Independent.
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Стрілянина сталася в районі Юен Лонг. Поліцейський у цивільному одягу відкрив вогонь після того, як протестувальники оточили його. Поліцейський каже, що мітингувальники на нього напали.
За даними поліції, правоохоронець вистрелив з метою самооборони. Під час сутичок з вогнепальної зброї був поранений 14-річний підліток, але правоохоронці не прокоментувала, чи його поранив саме працівник поліції.
Інцидент трапився після того, як влада Гонконгу заборонила вдягати маски під час демонстрацій.
Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.
Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.