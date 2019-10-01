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      Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі, є постраждалі: фото, відео

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      Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі
      Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі / apnews.com

      Десятки людей вийшли на антиурядові протести на вулиці Гонконгу 1 жовтня. Поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по протестувальниках.

      18-річний учасник протесту дістав поранення у груди, пише Associated Press. Його відправили до лікарні.

      Важливо: Очільниця Гонконгу назвала вимоги протестувальників нереалістичними

      По всьому місту відбуваються сутички між правоохоронцями та учасниками акцій. Саме сьогодні у Пекіні відбувається масштабне святкування 70-ї річниці заснування КНР.

      Речниця поліції назвала 18-річного активіста, якого поранили, "бунтівником". Вона сказала, що правоохоронець вистрелив в нього, оскільки боявся за своє життя.

      До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли лише у повітря, щоб розігнати натовп.

      Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, які використовують протестувальники. Також зачинені десятки станцій метро та магазини. За даними організаторів, у протестах взяли участь близько 100 тисяч людей.

      Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.

      Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

      Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

      blog_ava
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      сьогодні
      14129
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Китай Постраждалі Поліція Зброя
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