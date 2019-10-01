Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі, є постраждалі: фото, відео

Десятки людей вийшли на антиурядові протести на вулиці Гонконгу 1 жовтня. Поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по протестувальниках.

18-річний учасник протесту дістав поранення у груди, пише Associated Press. Його відправили до лікарні.

Важливо: Очільниця Гонконгу назвала вимоги протестувальників нереалістичними

По всьому місту відбуваються сутички між правоохоронцями та учасниками акцій. Саме сьогодні у Пекіні відбувається масштабне святкування 70-ї річниці заснування КНР.

HKUSU Campus TV captured the moment police shot a protester with live round at point blank range. The protester was shot in his left lung and is in critical situation now. #HongKongProtest https://t.co/xZaMunvlOb pic.twitter.com/PxkHrPYhuy — Alex Lam 林偉聰 (@lwcalex) 1 октября 2019 г.

Речниця поліції назвала 18-річного активіста, якого поранили, "бунтівником". Вона сказала, що правоохоронець вистрелив в нього, оскільки боявся за своє життя.

Hong Kong Police used the arrested’s crooked body as a support to shoot the gun to other protestors during the anti-totalitarianism protest yesterday...... #PoliceBrutality #HongKongProtest #HongKongPoliceTerrorism pic.twitter.com/oHd3ZPghwH — Angel Chan (@ange_l997) 29 сентября 2019 г.

До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли лише у повітря, щоб розігнати натовп.

Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, які використовують протестувальники. Також зачинені десятки станцій метро та магазини. За даними організаторів, у протестах взяли участь близько 100 тисяч людей.

#WATCH: Riot police twisting and breaking a man’s arm after he told press he is a first-aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx — Victor Ting (@VictorTing7) 1 октября 2019 г.

Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.



Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.



Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.