Поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках у Гонконзі, є постраждалі: фото, відео
Десятки людей вийшли на антиурядові протести на вулиці Гонконгу 1 жовтня. Поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по протестувальниках.
18-річний учасник протесту дістав поранення у груди, пише Associated Press. Його відправили до лікарні.
Важливо: Очільниця Гонконгу назвала вимоги протестувальників нереалістичними
По всьому місту відбуваються сутички між правоохоронцями та учасниками акцій. Саме сьогодні у Пекіні відбувається масштабне святкування 70-ї річниці заснування КНР.
Речниця поліції назвала 18-річного активіста, якого поранили, "бунтівником". Вона сказала, що правоохоронець вистрелив в нього, оскільки боявся за своє життя.
До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли лише у повітря, щоб розігнати натовп.
Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, які використовують протестувальники. Також зачинені десятки станцій метро та магазини. За даними організаторів, у протестах взяли участь близько 100 тисяч людей.
Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.
Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.