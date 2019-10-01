Полиция впервые открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть пострадавшие: фото, видео
Десятки людей вышли на антиправительственные протесты на улицы Гонконга 1 октября. Полиция впервые применила огнестрельное оружие по протестующим.
18-летний участник протеста получил ранение в грудь, пишет Associated Press. Его отправили в больницу.
Важно: Глава Гонконга назвала нереалистичными требования протестующих
По всему городу происходят стычки между правоохранителями и участниками акций. Именно сегодня в Пекине проходит масштабное празднование 70-й годовщины основания КНР.
Пресс-секретарь полиции назвала 18-летнего активиста, которого ранили, "бунтовщиком". Она сказала, что милиционер выстрелил в него, поскольку боялся за свою жизнь.
До этого инцидента во время протестов полицейские стреляли только в воздух, чтобы разогнать толпу.
Во время демонстраций был заблокирован один из самых популярных мессенджеров, который используют протестующие. Также закрыты десятки станций метро и магазины. По данным организаторов, в протестах приняли участие около 100 тысяч человек.
Что известно про протесты в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.
Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.
Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвали законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.