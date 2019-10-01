Полиция впервые открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть пострадавшие: фото, видео

Десятки людей вышли на антиправительственные протесты на улицы Гонконга 1 октября. Полиция впервые применила огнестрельное оружие по протестующим.

18-летний участник протеста получил ранение в грудь, пишет Associated Press. Его отправили в больницу.

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По всему городу происходят стычки между правоохранителями и участниками акций. Именно сегодня в Пекине проходит масштабное празднование 70-й годовщины основания КНР.

HKUSU Campus TV captured the moment police shot a protester with live round at point blank range. The protester was shot in his left lung and is in critical situation now. #HongKongProtest https://t.co/xZaMunvlOb pic.twitter.com/PxkHrPYhuy — Alex Lam 林偉聰 (@lwcalex) 1 октября 2019 г.

Пресс-секретарь полиции назвала 18-летнего активиста, которого ранили, "бунтовщиком". Она сказала, что милиционер выстрелил в него, поскольку боялся за свою жизнь.

Hong Kong Police used the arrested’s crooked body as a support to shoot the gun to other protestors during the anti-totalitarianism protest yesterday...... #PoliceBrutality #HongKongProtest #HongKongPoliceTerrorism pic.twitter.com/oHd3ZPghwH — Angel Chan (@ange_l997) 29 сентября 2019 г.

До этого инцидента во время протестов полицейские стреляли только в воздух, чтобы разогнать толпу.

Во время демонстраций был заблокирован один из самых популярных мессенджеров, который используют протестующие. Также закрыты десятки станций метро и магазины. По данным организаторов, в протестах приняли участие около 100 тысяч человек.

#WATCH: Riot police twisting and breaking a man’s arm after he told press he is a first-aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx — Victor Ting (@VictorTing7) 1 октября 2019 г.

Что известно про протесты в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.



Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.



Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвали законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.