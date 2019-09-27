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      Глава Гонконга назвала требования протестующих нереалистичными

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      Руководительница Гонконга – Кэрри Лам
      Руководительница Гонконга – Кэрри Лам / CNN

      Глава администрации Гонконга Керри Лам провела политический диалог с представителями общественности. Это первая ее встреча с народом за 16 недель антиправительственных протестов.

      Лам назвала эту встречу "первым положительным шагом" на пути примирения между властью и народом, сообщает CNN. "Диалог будет продолжен. В Гонконге существует много проблем, которые мы можем обсудить", – отметила она.

      Однако достичь консенсуса между народом и властью не удалось. Протестующие требовали освободить задержанных участников акций протеста. Однако Лам назвала эти требования "нереалистичными, поскольку они противоречат верховенству права".

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      На первый политический диалог, организованный Керри Лам, были приглашены 150 представителей различных слоев населения. Желающих пообщаться с главой Гонконга выбирали методом случайного компьютерного набора.

      Заявку на участие в мероприятии подали 20 тысяч граждан и только 150 посчастливилось на нем присутствовать.

      Это не политическое или пиар-шоу. Этот диалог направленный на то, чтобы мы могли измениться. Наша цель – изменить Гонконг, город, который мы любим, к лучшему,
      – убеждала Лам.

      Я понимаю, что многие люди потеряли доверие ко мне. Независимо от ваших политических взглядов, я понимаю, что люди встревожены, обеспокоены и, возможно, разъярены", – признала Лам в своей вступительной речи.

      Из 130 человек, которые пришли на мероприятие, 70 отобрали методом жеребьевки, чтобы задать вопрос главе администрации Гонконга.

      Большинство граждан откровенно критиковали руководительницу: спрашивали почему не была создана комиссия, которая расследовала жестокое обращение полиции с протестующими. Некоторые призвали ее подать в отставку, обвиняя в том, что она является марионеткой центрального правительства Китая.

      Народ Гонконгу протестує проти очільниці Гонконгу
      Народ протестует против руководительницы Гонконга

      "В Гонконге будто диагностировали рак благодаря его руководству. Вы говорите, что прислушиваетесь к мнению людей, но почему-то миллионы людей выходят на митинги и забастовки. Это общественное мнение", – сказала одна из представительниц общественности.

      Сутичка поліцейських та протестувальників
      Схватка полицейских и протестующих

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      Что известно о протестах в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Двигателем для митингов стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.

      Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.

      Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

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      Теги: Протесты Китай Протесты в Гонконге
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